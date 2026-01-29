Iñaki López pone la cara colorada a Díaz Ayuso al señalar su hipocresía con las víctimas de Adamuz y las de las residencias

Isabel Díaz Ayuso vuelve a ser protagonista como a ella tanto le gusta. Aunque quizás esta vez no ha quedado muy bien parada. Y es que mientras ha decidido celebrar una misa funeral por las 45 víctimas del accidente de tren de Adamuz, sus palabras hacia los familiares de las víctimas de las residencias durante la covid no han sido tan positivas. Algo sobre lo que Iñaki López no se ha podido quedar callado en 'Más vale tarde'.

"De Huelva nos vamos a ir a Madrid porque ante la evidente pérdida de protagonismo por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso no ha tenido mejor idea que contraprogramar este funeral en Huelva con otro en la Catedral de la Almudena", empezaba señalando el presentador.

"El suyo eso sí con tres obispos, todos los que hay en la Comunidad de Madrid, aunque con menos autoridades, básicamente la del alcalde Almeida porque Feijóo ha optado por bajarse hasta Huelva", añadía Iñaki López antes de conectar con José Luis Torá para conocer la última hora sobre la misa de Ayuso.

Después, era Cristina Pardo la que tomaba la palabra para hablar de las polémicas palabras que le ha dedicado Díaz Ayuso a las víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid. "Resulta sorprendente que Díaz Ayuso se vuelque con las víctimas del accidente de tren y en cambio se dirija siempre de forma despectiva a los familiares de los muertos en las residencias de ancianos durante la pandemia", recalcaba la presentadora.

Y es que Isabel Díaz Ayuso ha llamado "plataforma de frustrados de la izquierda madrileña" a las asociaciones de familiares de las víctimas de las residencias. "Ayuso monta un funeral para las víctimas de Adamuz, pero no para las 7.291 víctimas de los protocolos de la vergüenza", terminaba sentenciando Iñaki López.

Más adelante, Iñaki López también se refería al "ataque gratuito a los medios de comunicación que se hacen eco del sufrimiento de las familias de las víctimas de las residencias madrileñas cuando les llama activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo" recordando que además estos ataques llegan después de que un ex alto cargo de su gobierno reconociera que conocían perfectamente los protocolos de la vergüenza.