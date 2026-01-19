Iñaki López denuncia lo que está ocurriendo tras el accidente de tren en Adamuz y Paloma del Río da la puntilla

Este domingo, 18 de enero, la tragedia teñía de luto España. El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) ha dejado, por el momento, 39 muertos y 152 heridos. E Iñaki López, presentador del programa 'Más Vale Tarde' en La Sexta, se ha pronunciado sobre lo ocurrido cargando contra quienes están utilizando la tragedia con fines electorales.

Todo ocurrió sobre las 19:45 horas, cuando un tren de la operadora Iryo invadió la vía contraria, impactando contra un tren Alvia de Renfe. Varios de los coches, que llevaban 300 pasajeros a bordo, se precipitaron por un talud de cuatro metros, lo que está haciendo muy complicado las labores de búsqueda.

Hasta el momento ya son 39 las personas fallecidas, al menos hay 152 heridos, algunos de ellos muy graves, y aún hay decenas de desaparecidos. Como consecuencia, Adif ha suspendido durante este lunes la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelga. Iñaki López, quien suele hacer uso de su cuenta de X para pronunciarse sobre diversos temas de actualidad, ha hecho una reflexión al respecto de lo sucedido.

Iñaki López, demoledor contra los políticos tras la tragedia de los trenes

El presentador de 'Más Vale Tarde' se ha mostrado implacable contra quienes están haciendo uso de la tragedia con fines electorales. Aunque sin dar nombres, Iñaki López ha escrito lo siguiente: "Políticos españoles que aprovechan la tragedia con fines electorales. Insultando, acusando y señalando aún con los fallecidos en los vagones y cuando los investigadores no han llegado a Adamuz. No aprendemos".

Si bien Iñaki López no ha sido el único rostro televisivo que ha criticado a quienes están utilizando la tragedia para lanzar bulos (como el lanzado sobre Lourdes Maldonado) o hacer especulaciones cuando la investigación de lo ocurrido sigue en marcha. Paloma del Río, experiodista deportiva de TVE, también ha sido demoledora.

"En un momento de desgracia y de tanto dolor, entrar en X y leer tanta miseria es terrible. Me hace pensar mucho en la condición humana. Ni en un momento así son capaces de bajar la guardia de las vilezas. Asco", ha escrito Paloma del Río en su cuenta de X. Un mensaje al que, poco después, añadía otro: "Es alucinante. Hoy todos sabemos de vías, catenarias, descarrilamientos, traviesas… Expertos en ingeniería que hablamos por hablar. No tenemos arreglo".

