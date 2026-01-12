Iñaki López se pronuncia sobre el fichaje de Marc Giró en La Sexta y lanza esta advertencia ante su llegada

Tras más de dos años ligado a TVE, Marc Giró pondrá punto final a 'Late Xou' y cambiará las noches de La 1 por su nueva etapa en Atresmedia, donde encabezará un nuevo espacio para las noches de La Sexta. Con su fecha de despedida de la corporación pública aún por determinar, Iñaki López ha sorprendido este lunes en 'Más vale tarde' al dar la bienvenida al presentador trasladando su opinión más sincera sobre su fichaje.

"He sido muy feliz, pero también muy infeliz en RTVE. Ahora está muy de moda y está yendo genial, pero yo llevo 3 o 4 años y hay un antes y después desde 'La Revuelta' y de la contratación de Sergio Calderón que me ha tratado con mucho cariño siempre, pero no ha sido fácil llegar hasta aquí", ha explicado el catalán desde su programa 'Vostè primer' en RAC1 poco después de que se conociese su marcha de la corporación.

Marc Giró ficha por Atresmedia y ya prepara su primer proyecto para @laSextaTV



¡Bienvenido, de nuevo, a casa! 😊https://t.co/wxv3qvGoo0 pic.twitter.com/518SNAeyuq — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 12, 2026

Iñaki López lanza un mensaje a Marc Giró tras conocerse su fichaje en La Sexta

Sin embargo, más que un fichaje se trata de un regreso a Atresmedia, pues antes de convertirse en uno de los rostros más exitosos de la corporación pública con Late Xou Marc Giró ya había colaborado en espacios como 'Zapeando' o 'Espejo Público' o 'En el aire'. Y sus nuevos compañeros de 'Más vale tarde' no han dudado en celebrar su llegada este lunes.

"Hoy hay que dar la enhorabuena a Marc Giró, que ha llegado aquí a La Sexta y que además de ser un gran comunicador es experto en moda", ha anunciado Iñaki López nada más arrancar su espacio de La Sexta justo a Cristina López, haciéndose eco del anuncio. "No olvidemos que fue uno de los grandes comentaristas de Marie Claire y la verdad que es un placer contar con esta nueva firma aquí en la casa, tenemos lo mejor de lo mejor", ha subrayado el presentador hilando con la conversación sobre moda que estaban teniendo al inicio de la emisión.

"Un tío brillante", ha apuntado Cristina Pardo, sumándose a la celebración por su llegada a Atresmedia. "Empezará un programa en 2026, que tampoco es decir mucho teniendo en cuenta que estamos en enero. Tiempo tiene para prepararlo. Le deseamos lo mejor y estaremos encantados el día que nos llame, ya nos estamos autoinvitando", ha terminado señalando el periodista sobre los planes de Marc Giró en el prime time de la cadena.

Este lunes, Giró también ha hecho balance sobre su tiempo en TVE, reflexionando sobre el por qué de su salida. "He sido muy feliz, pero también muy infeliz en RTVE […] He estado en un momento complejo de la televisión pública en España. Creo que nos hemos salido, hemos hecho un buen trabajo, pero ahora necesito tener otros problemas en otro paisaje para estar entretenido en otra empresa", ha asegurado el conductor de 'Late Xou', cuyo futuro en la programación de La 1 durante el resto de la temporada es, desde esta semana, un misterio.