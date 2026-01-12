Las chocantes primeras palabras de Marc Giró tras su salto a Atresmedia: "He sido feliz e infeliz en RTVE"

Atresmedia ha dado la campanada este lunes al anunciar el primer gran robo del 2026 con la incorporación de Marc Giró a su lista de presentadores para conducir un nuevo programa en La Sexta. Así, el presentador deja RTVE y 'Late Xou' para dar el salto a la competencia.
El fichaje de Marc Giró por Atresmedia es algo de lo que se lleva hablando en el último año pues hace un año ya tuvo una oferta del grupo pero finalmente terminó renovando con TVE. Ahora, tras dos temporadas en La 2 y otras dos en La 1, el catalán deja la cadena pública para iniciar un nuevo proyecto en La Sexta.
No obstante, hay que decir, que pese a su marcha a Atresmedia, TVE tiene previsto emitir las dos últimas entregas que tenía grabadas de 'Late Xou'. Lo hará eso sí sin una despedida del presentador pues como decimos ambos programas fueros grabados mucho antes de saberse que serían los últimos en TVE.
Tras hacerse pública su marcha a Atresmedia, Marc Giró ha querido pronunciarse en su programa 'Vostè primer' en RAC1. "Yo tampoco puedo decir nada, pero no vaya a ser que sea bastante similar… Si contratas un pingüino hará pingüinadas. Estoy contento", empezaba diciendo sobre su nuevo programa en La Sexta del que no ha dado más detalles.
Después, Marc Giró ha querido agradecer a RTVE por estos años pero no ha dudado en lanzar alguna pulla dejando claro que para él no ha sido un camino fácil. "He sido muy feliz, pero también muy infeliz en RTVE. Ahora está muy de moda y está yendo genial, pero yo llevo 3 o 4 años y hay un antes y después desde 'La Revuelta' y de la contratación de Sergio Calderón [director de TVE], que me ha tratado con mucho cariño siempre, pero no ha sido fácil llegar hasta aquí", confesaba.
"He estado en un momento complejo de la televisión pública en España. Creo que nos hemos salido, hemos hecho un buen trabajo, pero ahora necesito tener otros problemas en otro paisaje para estar entretenido en otra empresa", sentencia sobre su cambio a Atresmedia.
Por último, Marc Giró también ha querido contestar a todos los que ahora le criticarán por cambiarse de chaqueta y por haberse dejado llevar por una cuantiosa oferta. "Habrá quien piense que me voy por dinero, pero no. Y no vaya a ser que cobremos menos. No todo es por dinero", concluye al respecto.
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.