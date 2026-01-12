Un adiós sin despedida: El futuro de 'Late Xou' en La 1 tras abandonar Marc Giró RTVE y fichar por Atresmedia

La semana ha arrancado con un importante meneo en el tablero televisivo: Marc Giró abandona RTVE después de tres años vinculado a la corporación y se marcha a Atresmedia para emprender nuevos proyectos. El primero, en La Sexta y en horario de máxima audiencia (prime time) según ha podido saber El Televisero; no descartándose que llegue en la actual temporada. Con este gran movimiento, la pregunta es qué pasará con el futuro de 'Late Xou' y las entregas pendientes de lanzamiento.

La 1 de TVE promociona desde hace días la reanudación de su emisión después de un paréntesis por Navidad, y este portal ha podido verificar que quedan dos programas en nevera que, a pesar de la marcha del comunicador catalán a la competencia, se ofrecerán con total y absoluta normalidad.

Se trata de dos emisiones que se grabaron con anterioridad y que verán la luz de forma inminente: este martes 13 y el próximo martes 20 de enero. Serán las dos últimas entregas de 'Late Xou', que concluye de esta forma un periplo en RTVE que ha durado casi tres años, con su mayor etapa en La 2 y la última en La 1.

Además, según ha podido confirmar El Televisero, no habrá posibilidad de despedida por parte de Marc Giró, pues ese último programa se grabó sin que el equipo tuviera conocimiento de su no renovación con RTVE y de su fichaje por el grupo Atresmedia. Por lo tanto, en ningún caso se concibió como un cierre.

En resumen, la sorprendente salida de Giró de RTVE no altera los planes de La 1 respecto a los dos últimos capítulos de 'Late Xou'. Boris Izaguirre y Sonia y Selena serán los invitados del penúltimo programa y María del Monte será la principal entrevistada del programa que servirá como desenlace tal y como hemos conocido en exclusiva en El Televisero.

Por su parte, desde la corporación pública nos trasladan su reacción al salto de Marc Giró a Atresmedia, expresando su gratitud por los servicios prestados durante estos tres años de vinculación laboral: "Agradecemos enormemente su aportación a RTVE durante estos años y le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos".

Respecto a ese nuevo sendero profesional, el comunicado de Atresmedia deja entrever que Marc Giró se convertirá en un gran activo para la casa con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y que ese primer proyecto ya firmado para La Sexta será tan solo el principio de varios trabajos que se desarrollarán en un futuro.

Lo cierto es que Atresmedia no será un destino nuevo o desconocido para el showman, ya que en el pasado fue colaborador en diferentes espacios de la empresa audiovisual como ‘Zapeando’ o ‘Espejo Público’ e incluso presentó las precampanadas de ‘Feliz Año Neox’.

Por otro lado, aunque se trata de un sorprendente bombazo dentro del sector televisivo, también es cierto que en la primavera del pasado año ya trascendieron las enormes dificultades de RTVE para renovar el contrato con Marc Giró por desavenencias durante la negociación. Algo que implicó una paralización de las grabaciones de 'Late Xou'. Entretanto, sonaron ofertas por parte de Atresmedia y TV3, el canal autonómico catalán.

Ahora, casi un año después de aquello, Marc no renueva más con la corporación estatal y se marcha a la competencia para unirse al plantel de presentadores y comunicadores de La Sexta formado por El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Cristina Pardo, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon Mantuliz, entre otros.