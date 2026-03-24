Iñaki López se planta con Joanna Ivars, meteoróloga de La Sexta, tras advertir del tiempo para Semana Santa

La meteoróloga de La Sexta Joanna Ivars ha dado en 'Más Vale Tarde' el tiempo que se prevé que haga en Semana Santa. Una información que a Iñaki López no le ha hecho ninguna gracia, a juzgar por el pequeño mosqueo que se ha pillado con la mujer del tiempo.

Según la experta, este miércoles comenzaremos a notar cambios en el tiempo: "Por la posición del anticiclón en el Atlántico se genera un pasillo de Norte por el que se cuela una masa de aire polar marítima". Esto va a provocar que las temperaturas bajen: "De hecho fijaos. Pamplona el miércoles estará a 18, pero el jueves a 14 y el viernes a 10", ha informado Ivars.

"Pero qué tragedia es esta", se quejaba Iñaki López, al ver la que nos espera. Incluso se podrían producir nevadas en algunos lugares de nuestro país el próximo fin de semana, ha añadido la meteoróloga, provocando el enfado de Iñaki López, quien ha recordado que "estamos a finales de marzo". "Esto entrará en el Código Penal en algún lado", ha bromeado el presentador.

"No, en ningún lado, la meteorología de la vida", ha respondido la experta, antes de informar de que en Madrid pasaremos de 22 a 17, mientras que en Sevilla se pasará de 25 a 23: "En Andalucía no lo van a notar mucho, pero se cuela aire frío por el norte y nos va a dejar lluvias, nevadas…".

Iñaki López ante el tiempo que se prevé para Semana Santa: "Es un dolor"

Cristina Pardo, por su parte, le ha preguntado a Joanna Ivars si habrá "poca lluvia" durante la Semana Santa. "En principio, la tendencia es que sí", ha respondido la meteoróloga de La Sexta, quien muestra dos posibles escenarios: el primero, del 27 de marzo al 1 de abril, y el segundo del 2 de abril al 6 de abril.

En el primer escenario, "seguimos insistiendo en que el anticiclón de las Azores estaría al norte de la península". Esto provocaría que se mantuviera un pasillo norte, dejando lluvia en Cantábrico, Baleares y en la zona de Pirineos. Sin embargo, en el resto "sería soleado, pero con frío, con temperaturas bajas".

En la segunda situación, según explica la meteoróloga, "es donde más incertidumbre hay", ya que "parece que, aunque haya anticiclón, tendríamos, probablemente, aire frío en el sur que generaría tormentas en la mitad oeste, en el centro y en el sur, pero con la subida de temperaturas".

"Pero esto es, de momento, una aproximación", ha aclarado Joanna Ivars. "Es un dolor", lamenta Iñaki López, quien cree que "esto es un poco como 'escoge tu propia aventura'". "De momento no me acaba de convencer ninguna opción", sentenció el presentador de 'Más Vale Tarde'. "Quedan muchos días", le ha tranquilizado la experta.