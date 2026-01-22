Joanna Ivars, meteoróloga de Atresmedia, alerta de nevadas en estas 13 capitales de España y pide "mucho cuidado"

Joanna Ivars, meteoróloga de Atresmedia, ha advertido desde 'Más vale tarde' en La Sexta del importante temporal de nieve que va a dejar la borrasca Ingrid en España entre este viernes y el sábado. Dos días que pueden ser críticos en zonas del centro y noroeste peninsular.

Esta perturbación provocará mucho viento y oleaje, especialmente en las costas de Galicia, donde la AEMET ha activado el aviso rojo por riesgo extremo. Sin embargo, a partir de este viernes, lo que sobre todo va a generar Ingrid es un adverso temporal de nieve que se irá concretando con más precisión en las próximas horas en función de cómo sea finalmente la interacción entre las bandas de precipitación y el aire frío polar.

Joanna Ivars ha asegurado que las nevadas se generalizarán de cara a la tarde de este viernes. Empezarán por la mañana en el noroeste y avanzarán desde el mediodía a Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. "Pueden caer 20 centímetros en la provincia de Ourense, en zonas de León o en las provincias de Segovia y Soria", ha indicado. Precisamente en esas regiones se ha decretado el aviso naranja.

"Puede nevar en Madrid capital y hasta en 13 capitales de provincia en la jornada de mañana viernes y a partir del mediodía en adelante", ha advertido la meteoróloga. "Al final de la tarde-noche de mañana y hacia la madrugada del viernes al sábado la cota puede ser cualquier cota. Es decir, si hay precipitación y hay frío, nos puede nevar en cualquier lugar", ha añadido. Y es que esa cota descenderá de 1000 a 500 metros… o incluso por debajo.

Está por ver si cuajará en el caso de la ciudad de Madrid, donde los modelos pronostican en torno a 4-5 centímetros de espesor. "Hay que ir con mucho cuidado e informarse en la DGT", ha recomendado Joanna Ivars para todos lo que hayan planificado desplazamientos por carretera: sean viajes o simplemente salidas del trabajo.

"Es una situación muy complicada para mañana en cuanto a las nevadas. Mañana será un día muy, muy complicado en España, especialmente en el centro: en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid", ha vuelto a insistir la jefa de meteorología de Atresmedia.

Por último, antes de concluir su intervención en 'Más vale tarde', Joanna Ivars ha señalado esas 13 capitales de provincia que van a ver nevar entre la tarde de este viernes y el sábado: León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora, Valladolid, Madrid, Guadalajara, Cuenca y Teruel.