Las series de Atresmedia traspasan fronteras. Por ello, esta semana, en el Content Americas 2026 que se ha celebrado en Miami, un punto de encuentro clave para la industria audiovisual de América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos, España y Portugal, el grupo de comunicación líder ha presentado sus principales novedades en el género de la ficción; pilar fundamental en su estrategia de negocio y verdadero motor de la industria española audiovisual.

Se trata de una de las primeras y más destacadas citas del año a nivel internacional que convoca a profesionales del sector de todo el mundo. Con su presencia un año más, Atresmedia Sales afianza su compromiso y apuesta por su expansión internacional, consolidándose como una factoría de producciones que arrasan en mercados de todo el planeta.

En colaboración con Audiovisual from Spain, la compañía ha acudido a esta importante feria internacional con ficciones nacidas en Atresmedia que, tras su emisión en nuestro país, se han comercializado fuera de nuestras fronteras y se han convertido en grandes fenómenos globales, conquistando así mercados de centenares de países.

Esas apuestas de Atresmedia Sales en el Content Americas 2026 son 'Padre no hay más que uno, la serie', nueva comedia familiar protagonizada por Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández, que aterrizará en Atresplayer el próximo 25 de enero; o 'Una novia por Navidad', una innovadora ficción que ha supuesto el aterrizaje de los microdramas en vertical en España. Protagonizada por Marina Baeza y Carla Flila, ha superado los 20 millones de visualizaciones en la plataforma de streaming y en redes sociales en menos de un mes.

Por otro lado, destacan la nueva y recién estrenada temporada de 'Sueños de libertad', la serie más vista de la televisión en España y líder indiscutible cada tarde; o 'Las hijas de la criada', adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023. Se encuentra disponible al completo en Atresplayer y próximamente verá la luz en abierto en Antena 3.

A este evento, Atresmedia también ha llevado '¿A qué estás esperando?', serie protagonizada por Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz que en el curso pasado se convirtió en el mejor estreno en Atresplayer y que cuenta con una 2ª temporada en marcha.

Si bien, gracias a Atresmedia Sales, sus producciones están despertado el interés de los principales agentes internacionales, logrando posicionar a las series españolas en lo más alto. Títulos como 'La Casa de Papel' (ganadora de un Premio Emmy Internacional), ‘Veneno’, ‘Vis a vis’, ‘Velvet’, ‘Gran Hotel’, ‘Alba’, ‘Entre tierras’, ‘La cocinera de Castamar’ o ‘A Muerte’ son solo algunos ejemplos de ese rotundo éxito global que ha convertido a Atresmedia en embajadora de la mejor ficción en español en todo el mundo. La última en sumarse a una larga lista de éxitos ha sido ‘Ángela’, que ha cautivado en más de 40 países.

Atresmedia triunfa en las nominaciones de los Premios Rose D'Or Latinos 2026

Atresmedia sigue reafirmando su papel como gran motor de la industria española, logrando un amplio reconocimiento internacional de público y crítica, y así lo ha vuelto a demostrar siendo reconocido con cinco nominaciones en los prestigiosos Premios Rose d’Or Awards Latinos, que se entregarán el próximo martes 20 de enero durante el Content Americas en Miami.

‘El Chiringuito de Jugones’, el exitoso programa deportivo liderado por Josep Pedrerol en Mega, ha sido nominado a Mejor Programa de Variedades, mientras que ‘A muerte’, la serie de atresplayer que ha triunfado internacionalmente con Joan Amargós y Verónica Echegui como protagonistas, ha sido nominada en la categoría a Mejor Comedia.

‘FoQ. La Nueva Generación’, cuya segunda temporada ya está en marcha en atresplayer tras su primera y exitosa temporada, ha sido nominada a Mejor Serie Juvenil y ‘La Encrucijada’, que Antena 3 emite cada jueves en prime time, ha recibido nominación a Mejor Telenovela. Por último, ‘Biara’, ficción juvenil de Flooxer, el canal juvenil de atresplayer, ha sido nominada a Mejor Contenido Digital.