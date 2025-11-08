'Sueños de Libertad' prepara su nueva temporada con el fichaje de este actor de 'Amar es para siempre'

Tras cuatro meses de parón aprovechando el verano, el equipo de 'Sueños de libertad' ha retomado el rodaje de la serie de Antena 3 tal y como avanzó Dani Tatay recientemente en una entrevista. Y parece que entre el reparto habrá nuevas incorporaciones como la de un actor de 'Amar es para siempre'.
Así, una publicación del actor Fernando Andina en sus storys de Instagram ha dado una pista sobre su incorporación a la ficción de Diagonal TV. En concreto, el actor compartió una fotografía de un set de maquillaje y peluquería.
Hasta ahí todo bien. La cuestión es que los seguidores más avispados de 'Sueños de libertad' descubrieron que se trataba del set de la ficción más vista de la televisión. Y es que unas horas antes, Antea Rodríguez, quien acaba de incorporarse a la serie para dar vida a Cloe Dubois, subió una fotografía de ese mismo set.
Por ahora ni Atresmedia ni Diagonal TV han confirmado el fichaje de Fernando Andina pero el hecho de que estuviera en el set de maquillaje y peluquería de 'Sueños de libertad' ha hecho disparar las alarmas sobre su incorporación al elenco de la serie.
Fernando Andina, de 'Amar es para siempre' a 'Sueños de libertad'
De confirmarse su fichaje, Fernando Andina regresaría a una serie diaria después de haber pasado previamente por otras series como '4 estrellas', 'Amar es para siempre', 'Seis hermanas' o 'Al salir de clase'.
Pero además el actor también ha formado parte de otras ficciones tan emblemáticas como 'El comisario', 'Sin tetas no hay paraíso', 'Física o Química', 'Gran Reserva', 'Arde Madrid', 'Sagrada familia' o 'La pasión turca', entre otras.
