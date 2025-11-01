'Sueños de Libertad' da un giro a sus tramas con dos nuevos personajes, que se incorporan esta semana

'Sueños de Libertad' ha sufrido varias bajas en los últimos tiempos. Una de las principales, la de Juanjo Puigcorbé, que se despidió de la serie con motivo de la muerte de su personaje Pedro Carpena. Tras su salida, ha habido nuevas: como la de Jaime Gutiérrez, el intérprete que ha dado vida durante los últimos meses a Raúl; y la de Ana Labordeta (Irene), que puesto fin a su paso por la colonia esta semana.

Marchas que se van a equilibrar con la entrada de nuevos personajes que prometen revolucionar y crear nuevas y sorprendente tramas en la ficción diaria de Antena 3, la más vista de la televisión y con un liderazgo inexpugnable en cada una de sus emisiones. De hecho, este pasado octubre registró su récord histórico de cuota con un 15,8% de share.

Antea Rodríguez y Aicha Villaverde fichan por 'Sueños de Libertad'

Aicha Villaverde y Antea Rodríguez en 'Sueños de libertad'

¿De quién se trata? Pues bien, para empezar, esta próxima semana del 3 al 7 de noviembre se incorporarán a 'Sueños de Libertad' las actrices Antea Rodríguez ('Servir y proteger') y Aicha Villaverde ('Ni una más'). Y no van a tener un protagonismo secundario ni van a pasar desapercibidas.

En el caso de Antea Rodríguez, interpretará al misterioso y aguerrido personaje de Chloe Dubois, un papel clave en los próximos meses tanto en la renovación empresarial que va a sacudir a Perfumerías de la Reina tras el golpe de gracia de Gabriel. La empresa fundada por Damián y el difunto Gervasio ha pasado a ser de Brossard, ahora en accionista mayoritario, en un 51%.

Así, Chloe aterrizará en Toledo como representante de la empresa francesa. La veremos en el capítulo 429 que Antena 3 ofrece este martes, 4 de noviembre. Acude como elegida por la dirección de Brossard para realizar supuestamente una auditoría interna y evaluar la situación de Perfumerías de la Reina tras el sabotaje ejecutado por Gabriel y para tomar decisiones ordenadas desde Francia.

Su llegada va a ser acogida de forma diferente. Tasio la verá como una amenaza para su puesto como director y Joaquín Merino y Marta y Andrés de la Reina confiarán en que Chloe pueda ser de ayuda para impulsar de nuevo la compañía. Por otro lado, con quien parece que hará buenas migas será con Cristina. La joven perfumista captan la atención de la francesa por su talento y por ser aire fresco.

Por otro lado, tenemos a Aicha Villaverde, que a partir del capítulo 431 dará vida a Mari Paz, un inquietante personaje que despertará suspicacias. Se trata de una mujer retraída que se incorpora a la Casa Cuna después de que Claudia busque refuerzos. De entre las candidatas, la dependienta se fija en ella. Dice tener experiencia pero se niega a aportar referencias curriculares, lo que dispara las sospechas. ¿Qué esconde?

A pesar de esto, Claudia decide contratarla. Primero, porque le despierta ternura su pasado complicado y, segundo, porque en la colonia es diana de burlas por sus vastos modales y su vestimenta. Parece noble. Sin embargo, la escena final del episodio de su incorporación desconcierta cuando el rostro de Mari Paz cambia por completo una vez que se despide de Claudia. Esto hará sospechar sobre su verdaderas intenciones en 'Sueños de Libertad'. ¿Un lobo con piel de cordero?