'Sueños de Libertad', avance capítulo del martes 4 de noviembre: el giro con Andrés y Begoña y la llegada de Chloé

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que la semana pasada anotara su máximo histórico. Todo mientras las tramas de la serie se encuentran en lo más alto con la venta de las acciones a Brossard tras el engaño de Gabriel y el estado de Andrés tras despertar del coma así como las marchas de Raúl y de Irene.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras la jugada de Brossard al entrar en el accionariado de Perfumerías De La Reina la incertidumbre era máxima y Damián no dudaba en descargar toda su furia por haber votado a favor de Massina y haber puesto en riesgo el futuro de la empresa familiar. Mientras, Tasio se sentía responsable de lo sucedido y temía que haya decepcionado a su padre.

Por su parte, Luz le daba el alta médica a Begoña tras el susto de su embarazo pero le pedía que esté tranquila. Las dos se ilusionaban ante el nuevo reto de lanzar un ungüento para la piel tras la propuesta de Gaspar para montar una cooperativa. No obstante, parecía que no todos los trabajadores están de acuerdo con lo que el plan corre peligro.

Tasio ponía a Marta y a Andrés al corriente de lo sucedido con Brossar. Y después de la confesión de Digna, Marta no terminaba de perdonar a su tía y decidía utilizar su diario para desahogarse pues además la llamada de Eladio la tenía muy inquieta. Tras mantener una charla con Pelayo, la De La Reina empezaba a replantearse su cabreo con su tía Digna.

En el laboratorio, Luis empezaba a temer por su trabajo como perfumista y su autonomía y libertad con la entrada de Brossard. Mientras, Claudia trataba de ser mucho más optimista al pensar que quizás las cosas no cambian tanto como temen todos. Aunque un comentario desafortunado de Teo hace que Claudia se pusiera triste y Cristina decidía quedarse en la colonia para apoyarla.

Los Merino visitaban a Andrés en el hospital y tras volver a encontrarse con ellos, Damián mostraba su enfado con sus sobrinos por haber perdido la fábrica aunque se alegraba de que su hijo esté recuperándose y él le prometía que recuperarán lo que es suyo. Y finalmente, Gabriel se despedía de Begoña y de la familia antes de marcharse a París. Una marcha que deja más de una incógnita en el aire.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 429 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 4 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 429 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián se muestra completamente hundido ante el miedo a perder la fábrica para siempre con la entrada de Brossard. Movido por la nostalgia no para de rememorar momentos del pasado junto a Manuela, que no duda en apoyar a su jefe volviendo a verse gran complicidad entre ellos.

Marta visita a su tía Digna para disculparse por cómo reaccionó cuando le contó que ella estuvo presente en la muerte de Jesús y en cierta medida fue la culpable de lo que sucedió. La De La Reina le reconoce que fue muy injusta con ella y finalmente, tía y sobrina terminan dándose un abrazo muy cariñoso. Después, Digna no duda en encararse con don Agustín por su último encontronazo con Begoña provocando que el párroco empiece a replantearse su actitud con los De La Reina y los Merino.

Begoña visita por fin a Andrés en el hospital y le lleva unas flores mostrándose feliz por su recuperación. Además le lleva un cuaderno para que pueda dibujar como tanto le gustaba provocando gran nostalgia en el ex militar y él le confiesa que no ha parado de pensar en ella e incluso le deja caer que le encantaría poder retomar su relación. Justo cuando el doctor llega para darle el alta al De La Reina.

En la cantina, Gaspar le cuenta a Luz el nuevo revés que han sufrido porque nadie quiere entrar en la cooperativa para lanzar la nueva crema y él le propone invertir todos sus ahorros porque está convencido que va a ser un éxito pero la doctora le para los pies porque es un riesgo que no pueden correr. A su vez, Claudia también se encuentra con un nuevo obstáculo pues se queda sin nadie para encargarse de la casa cuna.

Marta y Pelayo se encuentran en la colonia con una misteriosa mujer con gran estilo francés que levanta suspicacias entre todos. Se trata de Chloé Dubois, la representante que ha enviado Brossard para empezar a controlar Perfumerías De La Reina. La mujer llega por todo lo alto anunciando a Tasio que le van a destituir como director. Por último, Marta recibe una carta de Eladio en la que le pide que le vaya a visitar a prisión. Y Andrés regresa a casa tras el alta hospitalaria.