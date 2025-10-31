'Sueños de Libertad', avance capítulo del lunes 3 de noviembre: la marcha de Gabriel y la indignación de Damián

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que la semana pasada anotara su máximo histórico. Todo mientras las tramas de la serie se encuentran en lo más alto con la venta de las acciones a Brossard tras el engaño de Gabriel y el estado de Andrés tras despertar del coma así como las marchas de Raúl y de Irene.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián explotaba contra María y Marta por haber accedido a las presiones y hayan terminado votando a favor de la venta del 51% de Perfumerías De La Reina a Massina pues siente que este acuerdo pone en riesgo todo el legado familiar.

Carmen terminaba revelándole a Tasio que ella y David fueron novios en la juventud provocando celos en el director de la fábrica. Además, Carmen le confesaba a su marido lo importante que fue el obrero para ella en uno de los momentos más complicados de su vida. Por otro lado, Irene le pedía a Cristina que le encantaría que fuera la madrina de su boda con José.

Andrés empezaba a mostrar síntomas de su recuperación tras despertarse del coma y no duda en hacer determinadas preguntas sobre lo sucedido en la sala de calderas. Parece que no recuerda nada de lo que pasó en el accidente, algo que dejaba a Gabriel bastante aliviado al igual que a María aunque con la incertidumbre de lo que pasará si Andrés termina recordando toda la verdad.

Digna decidía dar el paso y le contaba a Marta cómo murió en realidad Jesús después de haberlo hecho anteriormente con Andrés y Begoña. Una revelación que dejaba a su sobrina completamente descompuesta. Por su parte, Julia le contaba a don Agustín que su madre va a tener un bebé y tras ello, el párroco no dudaba en encararse con Begoña por su poca moralidad cristiana.

Tasio descubría la gran traición que pone el futuro de Perfumerías De La Reina contra las cuerdas pues Massina le ha vendido todas sus acciones a Brossard con lo que sus principales rivales pasan a ser los máximos accionistas de la fábrica. Ahora el futuro de toda la empresa y de los De La Reina es completamente incierto después de que Gabriel les haya dado jaque mate.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 428 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 3 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 428 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras la jugada de Brossard al entrar en el accionariado de Perfumerías De La Reina la incertidumbre es máxima y Damián no duda en descargar toda su furia por haber votado a favor de Massina y haber puesto en riesgo el futuro de la empresa familiar. Mientras, Tasio se siente responsable de lo sucedido y teme que haya decepcionado a su padre.

Por su parte, Luz le da el alta médica a Begoña tras el susto de su embarazo pero le pide que esté tranquila. Las dos se ilusionan ante el nuevo reto de lanzar un ungüento para la piel tras la propuesta de Gaspar para montar una cooperativa. No obstante, parece que no todos los trabajadores están de acuerdo con lo que el plan corre peligro.

Tasio pone a Marta y a Andrés al corriente de lo sucedido con Brossar. Y después de la confesión de Digna, Marta no termina de perdonar a su tía y decide utilizar su diario para desahogarse pues además la llamada de Eladio la tiene muy inquieta. Tras mantener una charla con Pelayo, la De La Reina empieza a replantearse su cabreo con su tía Digna.

En el laboratorio, Luis empieza a temer por su trabajo como perfumista y su autonomía y libertad con la entrada de Brossard. Mientras, Claudia trata de ser mucho más optimista al pensar que quizás las cosas no cambian tanto como temen todos. Aunque un comentario desafortunado de Teo hace que Claudia se ponga triste y Cristina decide quedarse en la colonia para apoyarla.

Los Merino visitan a Andrés en el hospital y tras volver a encontrarse con ellos, Damián muestra su enfado con sus sobrinos por haber perdido la fábrica aunque se alegra de que su hijo esté recuperándose y él le promete que recuperarán lo que es suyo. Y finalmente, Gabriel se despide de Begoña y de la familia antes de marcharse a París. Una marcha que deja más de una incógnita en el aire.