Día triunfal en Antena 3, con la mejor audiencia del curso ante los récords de 'Sueños de Libertad' y 'El Hormiguero'

Antena 3 vivió un día glorioso en audiencias este jueves, 23 de octubre, en el que promedió un 15,7% de cuota de pantalla; siendo su mejor marca diaria de la presente temporada y ampliando así distancias nuevamente con La 1 de TVE en el acumulado mensual de octubre (13% vs 12,5%).

Y en ello tuvieron mucho que ver dos récords. Por un lado, el de la serie 'Sueños de Libertad', que se disparó a un 15,8% de share, congregando a 1,3 millones de espectadores de media. Se trata del máximo histórico en cuota tras el 15,7% alcanzado el 6 de agosto y de la mejor cifra en miles del curso. Aventajó en 4,7 puntos a 'Directo al grano' en La 1 y en más de 8 puntos a 'El tiempo justo' de Joaquín Prat.

Por otro, el arrollamiento de 'El Hormiguero', que amplió excepcionalmente su duración a 95 minutos con motivo de la visita de Isabel Preysler. La socialité visitó el programa de Pablo Motos y le otorgó un liderazgo incontestable al firmar un 20,1% de cuota (la segunda más alta de la temporada solo por detrás del 21,1% del estreno) y reunir 2,4 millones de telespectadores, lo que se tradujo en la emisión más vista del curso.

También logró la mayor distancia de la temporada con 'La Revuelta' (13,5%). El programa de David Broncano, que contó con la inesperada visita del galán Can Yaman, se quedó 6,6 puntos por debajo en resultados generales y casi 6 en competencia directa (13,7% vs 19,6%). Así, la ventaja del espacio de Motos fue realmente aplastante.

Con todo, la escalada de 'El Hormiguero' con Preysler y con la estrategia de alargar la duración en detrimento de los espectadores de la serie 'La Encrucijada', que arrancó más tarde de las 23:30 horas, contribuyó enormemente a ese gran 15,7% cosechado por Antena 3 en el total del día.

No obstante, más allá de los récords de 'Sueños de Libertad' y 'El Hormiguero', no hay que pasar por alto los resultados obtenidos por Arguiñano (18,7% y 872.000), 'La ruleta de la suerte' (22,5% y 1,6M), 'Pasapalabra' (21,2% y 1,9M) y 'Antena 3 Noticias' (23,1% y 2,3M y 20,2% y 2M). Todas estas ofertas también punta de lanza de un daytime en Antena 3 absolutamente imbatible.

Frente al 15,7% de la cadena de Atresmedia en el cómputo general del jueves, La 1 de TVE registró un muy destacado 13,1% de share gracias a su consolidada programación regular. En cambio, Telecinco se quedó una jornada más en el unidígito al promediar un 9,8% pese a contar con 'Supervivientes All Stars' (18,9%). Se quedó casi seis puntos por detrás de Antena 3.