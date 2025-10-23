Giro histórico de Atresmedia en las Campanadas 2026: Cristina Pedroche y Chicote se duplicarán en Antena 3 y La Sexta

Quedan apenas dos meses para que despidamos el año y por ello en Atresmedia ya tienen todo preparado para Nochevieja. Este año, el grupo ha decidido dar un giro radical a su apuesta y prescindir por primera vez de campanadas propias en La Sexta y apostará por una emisión simulcast de las mismas en Antena 3, La Sexta y Atresplayer con Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

La presentadora ha sido la encargada de dar la noticia en su reaparición en televisión en 'Y ahora Sonsoles' tras dar a luz a su segundo hijo. Con ello, Cristina Pedroche y Alberto Chicote despedirán el año por décimo año consecutivo y esta vez tanto en Antena 3 como en La Sexta en una emisión única desde la Puerta del Sol.

"Lo hacemos porque nos lo pedía la gente. Este año por primera vez las Campanadas de Antean 3 no van a ser una campanadas al uso, va a ser el gran evento del año, de la Navidad, va a ser la Superbowl de las Campanadas porque va a ser una emisión simultánea tanto en Antena 3 como en La Sexta y en atresplayer", revelaba Cristina Pedroche en 'Y ahora Sonsoles'. "Voy a ser la Beyoncé vallecana. Y repetimos en la terraza del año pasado", añadía. Y sobre el traje ha avanzado que está "ya casi preparado". "La idea y el discurso está más que pensado, este año voy a dar las campanadas doce veces, es decir doce uvas y doce veces que las he dado", concluía.

De este modo, y a diferencia de lo que ha hecho siempre al emitir dobles campanadas, este año La Sexta se quedará sin campanadas en exclusiva siguiendo así los pasos de lo que lleva haciendo Mediaset desde la fusión de Telecinco y Cuatro.

Con esta elección, Cristina Pedroche volverá a acompañarnos en la noche del 31 de diciembre por duodécimo año consecutivo pues cabe recordar que lleva siendo el rostro de las Campanadas desde el año 2015 en la Sexta con Frank Blanco. Ya en 2016 dio el salto a Antena 3 con Carlos Sobera y desde 2017 con Alberto Chicote. Por su parte, el chef suma también doce campanadas pues las dio anteriormente en La Sexta con Sandra Sabatés y Andrea Ropero en 2013 y 2016 respectivamente.

Atresmedia apuesta por un evento especial con unas Campanadas en simulcast

Un hito dentro de la estrategia de programación navideñade Atresmedia que, además,amplificará la notoriedad de las marcas presentes ante la gran demanda de los anunciantes de trasladar el éxito del “efecto Pedroche” a todas las ventanas del grupo.

Atresmedia hará de la retransmisión de las Campanadas uno de los momentos televisivos más especiales del año, no solo por su dimensión social y mediática, sino también por su capacidad para reunir a las familias frente al televisor en una celebración compartida.

El gran éxito de Antena 3 con Cristina Pedroche y Chicote en Campanadas

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en las Campanadas

Además de su alcance televisivo, el evento se consolida como una oportunidad única para las marcas y anunciantes, que encuentran en las Campanadas de Atresmedia un entorno premium, de máxima visibilidad y prestigio. La retransmisión es uno de los espacios más cotizados del año, gracias a su impacto y al vínculo emocional que genera con los espectadores. Así, Atresmedia se ha convertido en el grupo comercial líder de las Campanadas en los últimos 10 años.

En los últimos años, las Campanadas de Atresmedia se han posicionado como una cita de referencia tanto en términos de audiencia como de notoriedad. Atresmedia ya ha hecho historia en esta histórica cita, siendo la primera cadena privada en liderar con sus Campanadas.

El pasado año, la retransmisión presentada por Pedroche y Chicote creció hasta un 28,1% de cuota de pantalla con más de 4,3 millones de espectadores de media. Durante la emisión de las Campanadas, más de 8,6 millones de espectadores únicos se conectaron. Antena 3 consiguió el minuto más visto de toda la TV en la noche de fin de año con un 35,1% de cuota de pantalla y casi 6 millones de espectadores a pesar del liderazgo de TVE con las Campanadas de David Broncano y LalaChus, que ya han confirmado que no repetirán este año en La 1.

El equipo de Atresmedia trabaja ya en los preparativos de una noche que promete emociones, sorpresas y una factura visual de primer nivel. La producción contará con un amplio despliegue técnico y humano para garantizar lagran retransmisión que pone el broche al año 2025.

El Minuto de las campanadas con Pedroche: