Sale a la luz el dinero que cuesta el vestido de Cristina Pedroche en las últimas Campanadas de Antena 3

Se ha descubierto la cifra total que costó realmente el último vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas. La colaboradora de 'Zapeando' visitó este martes el concurso de Iñaki López en La Sexta, 'Tesoro o Cacharro', donde reveló el dinero por el que está valorada esta pieza elaborada a partir de su propia leche materna.

Iñaki López presentó a Emilio José Arias y Emilio Barragán. Son unos primos de Sevilla que debían elegir, de entre 12 objetos, un 'tesoro' que creen que vale 50.000 euros. Tras descartar muchos de ellos llegaron a la ronda final. Allí tuvieron que elegir entre un sarcófago y el objeto que llevó Cristina Pedroche: su traje de las últimas Campanadas.

Los primos eligieron desde el primer momento el sarcófago como tesoro. Se trata de un sarcófago que data del antiguo Egipto y está hecho de madera. Contuvo el cuerpo de una momia femenina y, actualmente, está expuesto en una galería. Por su parte, el vestido de la presentadora, tal y como explicó ella misma, "es un vestido en el que no solo se valora lo que lleva sino todo lo sentimental que es, porque está hecha con mi leche".

El vestido de Cristina Pedroche vale la friolera de 50.000 euros

Es un vestido realizado por la diseñadora Belén Mozas. Mientras que "todo lo demás, la forma de menina, el casco, lo de los pechos… lo ha hecho VivasCarrión, unos diseñadores sevillanos muy famosos", continuó explicando Cristina Pedroche. Acto seguido, dio algunos consejos a los concursantes: "Tenéis que fijaros bien en que cada cosa es como si fuera un propio pecho, un pezón del que van saliendo gotitas de leche".

En cuanto a los zapatos, cuenta que están "customizados". Uno de los objetos cuesta 15.000 euros y el otro los deseados 50.000 euros. Ahora les tocaba a los primos sevillanos decidir cuál de ellos era el más caro. Los participantes deciden quedarse con el vestido de Cristina Pedroche. "Leche suya, de su hija, las Campanadas, dos diseñadores famosos… eso tiene mucho trabajo", alegaron para elegir ese objeto como el de lo 50.000 euros.

Y, en efecto. Los concursantes acertaron y se embolsaron esa suma de dinero, que es la cifra que costó realmente el vestido de Pedroche. Por su parte, la colaboradora de 'Zapeando' desveló a Iñaki López que todavía guarda en su casa los otros diez modelitos que ha lucido en las Campanadas. "Algunos están desmontados, otros están en fundas porque los primeros eran más vestidos, textiles y están en fundas de traje", explicó.