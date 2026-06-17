RTVE anuncia a los dos potentes invitados de 'El perro andaluz' de Manu Sánchez en su segunda semana y su horario en La 1

Tras entrar por la puerta grande en Televisión Española aprovechando la oleada de espectadores del partido inaugural del Mundial de fútbol, 'El perro andaluz' regresa este jueves con su segunda entrega. Y si bien este jueves, 18 de junio también contará con el partido entre Suiza-Bosnia Herzegovina como telonero, Manu Sánchez se ha asegurado de contar con potente plantel de invitados para su segunda toma de contacto con la audiencia.

Su gran estreno en La 1 se tradujo el pasado jueves 11 de junio en un 15,1% de cuota de pantalla y 1.282.000 espectadores. Esta semana, 'La Revuelta' vuelve a ceder su hueco habitual al humorista andaluz pasando su emisión a los viernes, y Manu Sánchez tratará de replicar sus buenas cifras de audiencia con la ayuda de Mercedes Milá y Vanesa Martín, que acudirán como invitadas al espacio de este jueves.

Mercedes Milá y Vanesa Martín, las invitadas de Manu Sánchez de este jueves en 'El perro andaluz'

El segundo programa de 'El perro andaluz' que arrancará a las 23:00 horas, contará con la visita de Vanesa Martín esta semana, para protagonizar una actuación especial y confesarse con Sánchez sobre algunos de los momentos más importantes de su trayectoria así como sus proyectos actuales. Y es que, la artista se encuentra inmersa en su 'Casa Mía Tour', la gira de conciertos que pone sobre el escenario toda la música de su último álbum de estudio lanzado en 2025 bajo el mismo nombre.

🤍💚 ESTE JUEVES en 'El @PerroAndaluzTVE' by @_manusanchez_ : ¡ VANESA MARTÍN Y MERCEDES MILÁ!



En @la1_tve, después del Suiza 🆚 Bosnia Herzegovina



¿Ladrarán? Seguro ¿Morderán? Probablemente ¿Te lo vas a perder? Error.#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/Dl1we5qdDV — La 1 (@La1_tve) June 17, 2026

La segunda en pasar por el "confesionario" de Manu Sánchez será Mercedes Milá, que acude al nuevo espacio de La 1 este jueves dispuesta a analizar la actualidad sin tapujos. Con su característica sinceridad, enfrentará algunas de las preguntas más icónicas e incómodas de Jesús Quintero, aunque no sería de extrañar que en un momento de la noche invitada y presentador terminen intercambiando los papeles.

Las colaboradoras de esta semana en 'El perro andaluz'

'El perro andaluz', que se graba en directo desde el Cartuja Center CITE en Sevilla, contará también este jueves con colaboradoras de alto nivel como Paz Sayago. La guardiana del archivo de RTVE recuperará esta semana un documento del NO-DO para reflexionar sobre la censura del pasado y cómo ha cambiado el papel de la mujer en la sociedad española desde los tiempos de la dictadura.

Con el humor, la reivindicación y la actualidad como principales ingredientes del formato, Manu Sánchez también recibirá a Asaari Bigbang, que esta semana volverá a convertirse en agente del CNI para someter a las invitadas y al presentador a un tercer grado de preguntas relacionadas con la actualidad nacional.

Así queda el prime time de La 1 de TVE este jueves, 18 de junio: