Ovación masiva al alegato de apertura con el que Manu Sánchez inauguró el estreno de 'El Perro Andaluz' en RTVE

Manu Sánchez ha aterrizado en La 1 este jueves abriendo 'El Perro Andaluz' por todo lo alto con una peculiar recreación del espectáculo de la Super Bowl de Bad Bunny. Convertido en su propia versión andaluza del reggaetonero, el cómico ha dado la bienvenida al público a su nuevo espacio replicando el impresionante número del puertorriqueño con toques propios. Y durante su monólogo de apertura, no ha dudado en sincerarse desde el humor sobre su lucha contra el cáncer.
Con un balón de fútbol en mano en lugar de rugby a modo de guiño al partido de apertura del Mundial que le ha servido como telonero antes de su estreno, el humorista ha emergido entre un maizal para terminar rodeado de las banderas de todas las comunidades autónomas e incluso reencontrándose con su yo pequeño, a quién le ha otorgado su premio iris con un importante mensaje: "Nunca cambies tu acento".
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Manu Sánchez: "Puedo decir como andaluz orgulloso que he estado a punto de morir por no tocarme los huevos"
"Aquí estamos para opinar, para pringar, para mojarnos. Somos perros sin raza, sin bozal, sin correa... Hoy arranca una aventura hermosa que no sabemos cuánto va a durar", ha comenzado bromeando Manu Sánchez sobre la vida útil de la nueva apuesta de TVE. "Hace tres años me diagnosticaron cáncer de testículo avanzado con metástasis y en el mismo momento me echaron la bronca más gorda que me han echado en mi vida", ha desvelado entonces.
"Me dijeron '¿cómo es que usted no se lo ha notado tocándose?", ha subrayado el presentador. "Y la respuesta era clara: 'mire usted, me habrá cogido trabajando'. Siempre he estado en contra del estereotipo de flojo y vago andaluz que nos han puesto por ahí fuera", ha continuado explicando. "Aquel día recibí la bronca más andalucista y bonita de mi vida, puedo decir como andaluz orgulloso que he estado a punto de morirme por no tocarme los huevos", sentenciaba entre aplausos del público.
Así, no ha evitado continuar utilizando el humor para sincerarse sobre su lucha durante los últimos años. "Mi compromiso con la causa es absoluto. Así que sí, hoy es el día para reconocerlo: me estoy muriendo y ustedes también, así que nadie me mire raro. Que aquí no va a quedar ni el de la puerta", ha advertido Manu Sánchez con sorna.
"Tengo que reconocer que llevo tres años recibiendo mi propio pésame, eso me hace tener una actitud distinta ante la vida. La gente me para por la calle, me coge del brazo, me pregunta... ¡Que me suelte señora!", ha exclamado entre risas. "Que no quiero asustar a nadie, no quiero hacer spoiler, pero que sepan ustedes que en estos tres años ha habido gente que me ha dado mi pésame y al final he ido yo a su entierro", ha sentenciado el andaluz.
"Así que cuidado con dar nada por hecho. Yo hoy estoy aquí feliz y libre, porque tengo que reconocer que vengo de un sitio del que nunca se vuelve igual. Yo he pasado por una oriquectomía, que es cuando retiran el testículo afectado, es una incisión", recordaba Manu Sánchez. "He pasado por una de esas quimios agresivas pero efectivas, cinco ciclos de quimio, cinco meses, ocho horas diarias enganchado a aquel bendito veneno que me iba a salvar la vida", continuaba explicando.
"La quimio pasó, el pelo volvió, el agua volvió a saber a agua, las secuelas pasaron y este que está aquí, tocó la campana. Así que desde ahí tengo que aceptar mi propia muerte, cosa que no ha pasado y hoy digo a boca llena: no ha pasado gracias a nuestra Sanidad pública y universal", ha resuelto el conductor de 'El perro andaluz' entre una ovación de aplausos del público.
"Así que gracias a todos los profesionales que cuidan esa joya maravillosa que nos hace a todos iguales ante el dolor, la vida y la muerte. Ni un paso atrás con nuestra sanidad pública. Ojalá se pongan todos de acuerdo, hay que mimarla, hay que invertir en ella", ha terminado señalando Manu Sánchez, advirtiendo que no siente miedo de las críticas, pues la única que puede asustarle es "su oncóloga cuando tiene revisión".
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