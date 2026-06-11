'El perro andaluz': Quiénes son los colaboradores e invitados del programa de Manu Sánchez que estrena hoy RTVE

TVE ya tiene prácticamente todo preparado para el estreno de la que será una de sus grandes apuestas para este verano. 'El perro andaluz By Manu Sánchez' llegará este jueves a La 1 a partir de las 23:00 horas justo después del partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

Previo al estreno, el 'Telediario 1' ha adelantado este miércoles quiénes serán los padrinos del primer programa de 'El perro andaluz'. Así, el primer invitado que se sentará con Manu Sánchez será el cantante Manuel Carrasco.

El artista y el cómico sevillano se sentarán frente a frente para hablar de música, emociones y de la necesidad de recuperar la humanidad en tiempos convulsos, tal y como cuenta Carrasco en su último disco, con el que pretende volver a batir récords en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Además durante la entrevista de Manuel Carrasco, Manu Sánchez también hará su particular homenaje a Jesús Quintero con la visita de su hija, Andrea. Así, el cómico, el cantante y la hija del célebre periodista recordarán la magia que el comunicador dotaba a sus conversaciones en sus programas, como 'El perro verde', que está en el ADN de 'El perro andaluz'.

La actriz Mari Paz Sayago ('Valle Salvaje') se convertirá en la voz de la memoria y será la encargada de materializar estos recuerdos en los que Televisión Española siempre ha estado presente.

Por último, Manuel Carrasco premiará a todos los espectadores de 'El perro andaluz' con una actuación junto a La Pucci, una de las artistas jóvenes más interesantes del momento, para cantar "Cambiar".

Miguel Ángel Revilla, invitado de 'El perro andaluz'

Después, Manu Sánchez recibirá en el plató de 'El perro andaluz' a Miguel Ángel Revilla. El ex presidente de Cantabria será el encargado de inaugurar la sección 'La Oficina Contra el Centralismo' para demostrar que al nuevo programa de La 1 se va a ladrar y a mojarse.

Asimismo, Miguel Ángel Revilla le dará consejos a Manu Sánchez sobre cómo ser un buen presidente y se enfrentará al interrogatorio de la agente del CNI del programa, Asaari Bibang.

Para finalizar, a la reunión se sumará la creadora de contenido cántabra, Teresa Gareche, que, con mucho humor, tratará de que toda la audiencia conozca mejor su tierra y la del ex político.

Estamos de estreno y ya, por fin, podemos anunciar a los dos primeros invitados de @PerroAndaluzTVE. 🐶



Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla pasarán por el programa este jueves, a partir de las 23.00 h, en @La1_tve pic.twitter.com/hAIhvDeSQW — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 10, 2026

Por otro lado, cabe recordar que una de las colaboradoras anunciadas de 'El perro andaluz' será la actriz María Galiana, que dará lecciones magistrales de historia dentro de la sección 'Esto con Franco si pasaba' que servirá para desmontar algunos de los mitos del franquismo.

La música tendrá un peso fundamental dentro del formato, conectando tradición, identidad andaluza y contemporaneidad a través de actuaciones e interpretaciones en directo. La presentación ha culminado con la actuación de Gospel It y la interpretación de la sintonía oficial del programa, basada en la inolvidable letra de ‘El perro andalú’, de Antonio Martínez Ares.

Con esta nueva apuesta, RTVE y 16 Escalones impulsan un formato pensado para generar momentos compartibles, emoción, conversación y espectáculo televisivo en directo, combinando cultura, entretenimiento y actualidad bajo la mirada personal de Manu Sánchez.