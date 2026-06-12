Manu Sánchez aclara su continuidad en Canal Sur tras el exitoso estreno de 'El Perro Andaluz' en RTVE

Manu Sánchez está de enhorabuena por la gran acogida que tuvo 'El perro andaluz' en su estreno en TVE. Más allá de las grandes críticas positivas que recibió en redes sociales, el programa llegó al prime time de La 1 con un gran 15,1% y 1.282.000 espectadores.

Por si fuera poco, el nuevo show de humor de La 1 se quedó a solo cuatro décimas de la final de 'Supervivientes 2026' en plena estricta franja de competencia. Y es que además lideró en niños de 4 a 12 años (26,7%), en jóvenes de 13 a 24 años (23,4%), en adultos de 45 a 64 (15,7%), y de 65 a 74 (13,6%) y logra sus mejores registros en Murcia (21%), Baleares (19,8%), Castilla-La Mancha (18,7%), Andalucía (17,2%), Madrid (16,2%), Castilla y León (15,7%) y Euskadi (15,0%).

Una audiencia que Manu Sánchez no ha dudado en celebrar en su cuenta de "X". "¡15,1%, + DE 4 MILLONES DE GRACIAS! Esto es una absoluta barbaridad. Decían que era imposible…", empieza diciendo el humorista andaluz. "¡¡Gracias por elegirnos DESDE TODA ESPAÑA!! El recibimiento y los datos de este estreno no estaba ni en el mejor de nuestros sueños. Gracias por creer en esta aventura. ¡A por el siguiente!", añade el cómico.

🥹👏🏼¡15,1%, + DE 4 MILLONES DE GRACIAS! Esto es una absoluta barbaridad.



🐕Decían que era imposible… pues 💥💥💥



🤍¡¡Gracias por elegirnos DESDE TODA ESPAÑA!! El recibimiento y los datos de este estreno no estaba ni en el mejor de nuestros sueños. Gracias por creer en esta… https://t.co/pP2Vt9oaEU — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) June 12, 2026

Por su parte, su compañera y amiga Toñi Moreno, también se ha pronunciado sobre el gran éxito del salto de Manu Sánchez a La 1. "Yo no tenía dudas de que el humor de Manu Sánchez iba a triunfar a nivel nacional. Nunca tuve dudas. Creo que el talento es talento en cualquier lugar. Felicidades hermano. Te admiro que es la mejor manera de querer", destaca la presentadora de 'Hoy en día'.

Yo no tenía dudas de que el humor de @_ManuSanchez_ iba a triunfar a nivel nacional. Nunca tuve dudas. Creo que el talento es talento en cualquier lugar. Felicidades hermano. Te admiro que es la mejor manera de querer. — Toñi Moreno (@tmorenomorales) June 12, 2026

Manu Sánchez, encantado con su fichaje por TVE y aclara su futuro en Canal Sur

Con su salto a TVE se ha hablado mucho sobre si Manu Sánchez seguirá ligado también a Canal Sur y sobre si compaginará sus trabajos. Y la intención del humorista es seguir formando parte de la programación de la autonómica andaluza.

"En todo momento, en cada reunión que he tenido con Televisión Española, se la he comunicado a Canal Sur y así se lo hacía saber también a Televisión Española: 'Esto que estamos hablando aquí, ahora lo voy a contar en Canal Sur' y viceversa. La premisa que me puso Canal Sur fue la siguiente: lo único que nos pedía era que no fuese el mismo día ni que fuera el mismo tipo de programa. O sea, que no fuera los sábados ni que fuera un programa musical", asegura el cómico en una entrevista con El Confi TV.

"Como los dos programas que hemos hecho históricamente son musicales o lates de humor, pues era el late de humor el que me invitaba, digamos, Canal Sur a hacer en Televisión Española. Hemos cumplido la premisa: es jueves, una late de humor y de actualidad y, literalmente, lo que me dijeron fue: 'A Canal Sur le viene muy bien que nuestras caras estén también a nivel nacional, porque eso habla del talento indiscutible que tenemos en Andalucía y refuerza la plantilla de Canal Sur'", confiesa al respecto. .

Finalmente, Manu Sánchez no se contiene al decir lo ruin que sería que Canal Sur prescindiera ahora de él por saltar a nivel nacional. "La compatibilidad ha sido una máxima con la que han estado de acuerdo Televisión Española y Canal Sur, Canal Sur y Televisión Española; en los contratos de ambas está la cláusula de que trabajo también con la otra y, hasta el día de hoy, a mí nadie me ha notificado que no siga en Canal Sur. Sería muy mezquino, muy ruin y muy traidor que ahora, después de todo este camino que hemos hecho, se me anunciase, por ejemplo, que no vuelvo en septiembre con el prime time del sábado musical, que es el que venimos haciendo desde hace 7 años que entró este gobierno y esta directiva.