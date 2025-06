Cristina Pedroche no puede seguir en su forzosa despedida de 'Zapeando' en La Sexta: "No me lo esperaba"

El equipo de 'Zapeando' contará desde este viernes con una importante baja. Y es que Cristina Pedroche deja el programa hasta nuevo aviso pues dará a luz a su segundo hijo con Dabiz Muñoz en los próximos días.

Por ello, el programa presentado por Dani Mateo, ha querido arrancar este viernes el programa con una emotiva sorpresa para su compañera. "Antes de empezar el programa Cristina Pedroche te lo queríamos decir después del programa pero te lo voy a decir ahora", le advertía el presentador. "Estoy despedida, me puedo ir ya", reaccionaba ella con sorna.

"Tenemos una cosa que comentarte. Cris, el niño, aunque yo no me atrevo a asegurar que sea un niño, puede llegar en cualquier momento. Así que hemos decidido hacerte un regalo hoy porque el lunes, por lo que sea, todavía no has dado a luz, pues nada tú vienes aquí a trabajar y el regalo ya te lo has llevado. El equipo te ha preparado un vídeo resumen de estos bonitos 9 meses", le decía Dani Mateo a su compañera.

Cristina Pedroche, emocionada en su despedida de 'Zapeando'

Unas imágenes que conseguían emocionar a Cristina Pedroche, incapaz de contener las lágrimas. "Es muy bonito", reconocía la presentadora. "Como te expandes como el universo, hemos llegado a ver una foto del momento previo a la concepción de Aritz ehh", aseveraba Dani Mateo. Tras ello, Quique Peinado le entregaba un ramo de flores a su compañera de parte de todo el equipo mientras por lo bajo le decía "¡qué bien te lo vas a pasar!".

"No me lo esperaba para nada, me habéis pillado con muchas hormonas...", reconocía Cristina Pedroche muy emocionada. Tras ello, Dani Mateo hacía un speech dejando entrever lo complicado que era para él hacer comedia en un momento tan emotivo como este porque "los sentimientos no te van bien para hacer comedia".

Y después, Dani Mateo recordaba el primer casting que hizo Cristina Pedroche en 2010 para ser reportera en 'Sé lo que hicisteis', su primer trabajo en televisión y donde ambos coincidieron por primera vez. "Ahora tienes ahí a tu segundo hijo, joder lo mayor que soy", comentaba él. "Cada día que pasa es un día más que estamos vivos y está muy bien. Estoy muy feliz de estar embarazada y no quiero que salga, me da mucha pena, porque digo aquí está protegido bien tranquilo", respondía Pedroche.

"Cuando salga empezará a dar guerra", aseveraba Dani Mateo. "Le empezarán a dar guerra a él, su hermana es intensa", le cortaba Cristina Pedroche refiriéndose a Laia, su primera hija que nació en 2023. "Guardadme la silla, este verano", pedía entonces la vallecana. "Habrá que cambiarla porque esa ya está de aguantar el peso...", concluía el presentador.