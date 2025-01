Grison sentencia el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas con una frase para la posteridad

'La Revuelta' entró de lleno al 2025 este martes tras unas navidades marcadas por el arrollador éxito de David Broncano y Lalachus durante las Campanadas. Y nada más arrancar el primer programa del año, las pullas a Cristina Pedroche tras arrebatarle el primer puesto que había ostentado durante los últimos tres años en Antena 3 no se hicieron esperar, siendo Grison uno de los primeros en abrir fuego.

Justo cuando David Broncano terminó de agitar el bombo y felicitar el nuevo año a su enérgico público, se dirigió a sus dos compañeros de escena tras varias semanas sin coincidir. "Has venido con un cambio desde que te vi en la revista... de todo a nada", comentó entre risas el presentador al beatboxer, haciendo referencia a su comentada portada mostrando su cambio físico en Men's Health.

Grison no se corta al burlarse del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas

Y la respuesta de Grison no dejó al de Jaén indiferente, pues apuntó directamente a la que fue su máxima competidora durante las noche de las Campanadas. "Sí, es que me he hecho un traje con mi leche", comentó con sorna el músico, refiriéndose al último vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas. "¿Lo llevas debajo no?", bromeó el presentador.

Ha empezado el programa y Grison ya hace referencia al vestido de la Pedroche en las campanadas #LaRevuelta #LaRevueltaTVE #LaRevueltaRTVE pic.twitter.com/cygXILHmjy — Diego. (@cabriadiego) January 7, 2025

Pero la atención se desvió rápidamente a uno de los palcos del teatro para desvelar la primera sorpresa de la noche: Belén Esteban. "¿Estás preparado?", le advirtió la televisiva antes de que Broncano recordase a la audiencia que el motivo de su visita era la apuesta que hicieron antes de las Campanadas. "Gracias por la apuesta y por ser una visionaria, dijo que ganabamos y ganamos", explicó el de Jaén entre aplausos.

"¡Que susto! pensaba que eran Abogados Cristianos", exclamó Grison al ver a la estrella de 'Ni que fuéramos' desde lo más alto de las instalaciones, lanzando una pulla a los grupos ultracatólicos que han cargado contra Lalachus esta última semana por mostrar una estampita de la vaquilla del 'Grand Prix' durante las Campanadas.