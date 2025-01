Cristina Pedroche habla así de claro sobre sus rivales en las Campanadas tras perder ante Broncano

Dos días después de volver a sorprender a toda España con su vestido para las Campanadas de Antena 3, Cristina Pedroche ha reaparecido este jueves en 'Zapeando' para hablar de toda la resaca de las campanadas, en las que la cadena ha perdido el liderazgo en favor de la revolución de David Broncano y LalaChus, que han recuperado el primer puesto para TVE.

Así, TVE ha liderado las Campanadas 2024-2025 con un arrollador 31,2% de share con 4,8 millones de telespectadores en La 1 durante todo el especial. En el minuto exacto de las uvas, La 1 alcanzaba un espectacular 33,1% y 5.642.000 espectadores. Si sumamos los datos de La 2, Clan, Canal 24h y Teledeporte, las campanadas de Broncano y LalaChus congregaron a 7.148.000 y un 42% frente al 32,6% y 5.550.000 espectadores que marcaron las de Antena 3.

Pese a perder el liderazgo, Cristina Pedroche se ha mostrado encantada con el resultado. La colaboradora llegaba a 'Zapeando' y recibía el aplauso de sus compañeros por su trabajo al frente de las Campanadas y por su recién confirmado embarazo. "Estoy muy contenta, estoy como muy tranquila y creo que es el año en el que mejor estoy el día 2. Otros años estoy más disgustada por lo que se ha dicho, recomiendo mucho no entrar en redes sociales para la salud mental. Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho todos y de mi equipo que lleva acompañándome durante 11 años y de Josie que es un genio", empezaba destacando la presentadora.

"Han sido las mejores Campanadas y la mejor retransmisión"

Tras ello, Cristina Pedroche ha querido contar a sus compañeros y todo el público de donde salió la idea del vestido. "A mí me conocéis, sabéis que de un problema saco una oportunidad. A mí se me caducó la leche porque como todas las madres cuando trabajan, yo quería conciliar y me fui sacando leche pero mi hija no quería la leche en biberón y se me caducó la leche. Y hablando con mi asesora de lactancia le pregunté que hacía con ella y me dijo pues date un baño de leche y pensé ahh pues sí puede ser guay. Y luego pensé oye y si me hago una joya más grande. Hablé con Belén, la de las joyas y le dije a Josie tengo cuatro litros de leche", explicaba dejando en shock a sus compañeros.

"Es una leche no apta para el consumo de mi bebé", aclaraba después ante el revuelo generado. "También le dije que me hiciera una diadema por si acaso y mira aquí me la he puesto para venir a Zapeando", proseguía diciendo Cristina en el programa de La Sexta.

Después, Pedroche ha querido contar cómo ha sido llevar a cabo la idea del vestido. "Ha sido el año más complicado, sobre todo para las fotos porque estoy más horas con él puesto. Tenía mucha ilusión para poder mostrar esta maravillosa obra de arte, esto no es un vestido. Esto va mucho más allá, es una causa, es emocionarte y no deja indiferente no solo por la leche, sino porque lleva muchas horas de trabajo", aseveraba.

"Para mí han sido las mejores campanadas y la mejor retransmisión. Yo me fui super contenta de la Puerta del Sol y sigo con esa energía, Estoy muy bien", insistía Cristina Pedroche con una sonrisa. "¿Os habéis fijado bien? Porque son todo tetas de las que salen leche. Es impresionante. Cuando Josie me dijo te vamos a poner 30 tetas yo le dije que si quiero la maternidad, la lactancia y la protección de la infancia y no quería ser tan obvia. Son todo pezones en la propia teta hechas de mi leche, bueno de la de mi hija", añadía.

Sobre el trabajo de la joyera que diseñó el vestido, Pedroche no ha dudado en darlas las gracias. "Hace falta una buena joyera, que ya me hizo los anillos que ya he enseñado varias veces. Pero queríamos hacer una cosa así de grande, ella me pidió tiempo y han sido tres meses. Le pido perdón a todos los pedidos que tiene de retraso porque ha estado con lo mío", agregaba.

Cristina Pedroche, sobre sus rivales: "Es un orgullo que saquen sus mejores armas"

Finalmente, Quique Peinado recordaba en 'Zapeando' a las presentadoras de otras cadenas que también llevaban una capa antes de mostrar su verdadero vestido siguiendo la estrategia de su compañera como Laura Escanes en TV3 o Mónica Martínez en Telemadrid. "¿Te hará sentir orgullosa no?", le preguntaba. "Si me lo reconocieran", soltaba irónica la vallecana.

"Yo estoy muy contenta lo que hago y me gusta ver al resto de cadenas lo que hacen porque es guay. A mí me pusieron a dar las Campanadas en La Sexta porque falló la presentadora que las iba a dar y dijeron que más da si no te va a ver nadie, me las ofrecieron prácticamente así. Yo venía de hacer la San Silvestre y empecé con zapatillas de deporte. Se veía que no importaba mucho y desde entonces si que importa y todas las cadenas sacan sus mejores armas para luchar contra mí y es un orgullo", sentenciaba al respecto.

Por último, Cristina Pedroche ya ha dejado caer tener muchas ideas para las Campanadas del año que viene, las que serían sus duodécimas. "Estamos a día 2 de enero, me tengo que frenar, pero tengo tantas ideas pensadas. Normalmente cuando termino las Campanadas me pongo en modo off pero este año estoy muy creativa y muy inquieta", concluía.