J.J. Vaquero, presentador de 'La Garita' en TVE, desvela la verdad de su marcha de 'El Hormiguero'

J.J. Vaquero y Álex Clavero están de estreno este lunes 14 de julio, pues recogerán el testigo de David Broncano en el prime time de La 1 con 'La Garita', la nueva apuesta de la cadena para el verano. Pero mucho antes de ejercer de sustituto de 'La Revuelta', el humorista formó parte del gran competidor del humorista, pues solía colaborar en 'El Hormiguero'. Y en una entrevista, el cómico no dudó en sincerarse sobre el motivo por el que terminó abandonando el espacio de Antena 3.

Hace unos años, durante su visita al pódcast 'Butaca 106', el nuevo rostro de Televisión Española se abrió por completo sobre la complicada situación que atravesó durante su última etapa en el programa de Pablo Motos, y cómo llegó a la conclusión de que debía alejarse. "Llegó un momento en el que yo curraba desde Valladolid, porque yo lo pedí, y ahí me desconecté mucho", confesó el humorista.

J.J. Vaquero recuerda su etapa final en 'El Hormiguero' y el motivo por el que lo dejó: "Elegían siempre lo de otros compañeros"

"Intentaba ayudar al programa, pero día tras día veía el programa y lo que yo pensaba no estaba, habían elegido siempre lo de otros compañeros", aseguró J.J. Vaquero, explicando que su ausencia en el entorno de trabajo con el resto del equipo de 'El Hormiguero' acabó jugando en su contra. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su estancia en el programa a distancia tenía fecha de caducidad.

"Yo creo que era normal, porque yo no estaba conectado con el programa al estar 200 kilómetros solo en mi habitación, mientras allí estaban los demás comentándolo con los jefes, hablando de lo que pasó en el anterior programa", subrayó el cómico. "Al dejar de ser guionista, yo en pantalla nunca fui un habitual, pero cuando estaba allí tenían la opción de que yo pudiera hacer un monólogo", insistió durante su entrevista en el citado espacio.

"Ahí me desconecté, me siguieron llamando cuando el Monaguillo se ponía malo para sustituirle en la tertulia, pero ahora el Monaguillo debe estar tomando un complemento vitamínico mejor, porque últimamente no se pone malo nunca. El buen rollo es total y, de hecho, creo que sigo allí, me siguen mandando un jamón por Navidad", desveló J.J. Vaquero, asegurando que no existen tensiones entre él y el equipo de Pablo Motos.

'La Garita', el programa sustituto de David Broncano que llega este lunes a La 1

Ahora, el humorista, junto a Álex Clavero, conducirá durante todo el verano 'La Garita', en el que ambos interpretarán a un dúo de guardias que tiene que custodiar el recurso más preciado de la televisión pública, su archivo de imágenes y vídeos. Vaquero y su compañero conducirán así un espacio al estilo de 'Viaje al centro de la tele' pero con un pequeño cambio en la dinámica, tal y como explicaron durante su visita a 'La Revuelta' para presentar el programa.

¡J.J. Vázquez y Álex Clavero llegan a RTVE!#LaGarita abre sus puertas esta noche y hasta el jueves, a las 21:40 horas, en @La1_tve.https://t.co/nAuVpWYWQI pic.twitter.com/12cXLa9gca — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 14, 2025

El nuevo formato del prime time de La 1, que se estrena este lunes 14 de julio a las 21:40 horas, recuperará los momentos más populares de la televisión y ampliará su contexto, es decir, mostrará al espectador el momento al completo para desvelar qué ocurre antes y después o el desencadenante de algunas de las escenas más icónicas de Televisión Española. Y por supuesto, J.J. Vaquero y su compañero harán uso de su característico sentido del humor para este amplio repaso.