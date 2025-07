Vaquero y Clavero, ante el "grandísimo" reto de sustituir a 'La Revuelta': "Es un win-win para nosotros"

RTVE estrena este lunes 14 de julio 'La Garita', el nuevo programa que llega para tomar el relevo de 'La Revuelta' durante todo el verano en el access prime time de La 1. El nuevo formato está capitaneado por dos ex de 'El Hormiguero': J.J. Vaquero y Álex Clavero, quienes pondrán su sello de humor al frente del programa con el objetivo de ser un "bálsamo de entretenimiento ante tanta crispación".

'La Garita' es un programa en el que dos guardias de seguridad de RTVE con acceso libre al archivo de la cadena, comentan, analizan y reaccionan a los momentos más icónicos de televisión española con mucho humor y nostalgia. Desde la política, hasta el deporte, pasando por las redes sociales o las anécdotas cotidianas, todo cabe en este puesto de vigilancia cómico que se instala, simbólicamente, para observar el mundo con ironía.

Con este movimiento, La 1 busca retener al público de 'La Revuelta' apostando por una dupla de humoristas, J.J. Vaquero y Álex Clavero, que no solo compartirán pantalla, sino también una garita desde la que alertarán desde el humor sobre lo surrealista que puede llegar a ser el día a día en las instalaciones de TVE.

Contadnos qué es esto, que ya el nombre, es curioso, ¿no?

JJ VAQUERO - ¿Sabes que Clavero tiene un programa de radio que se llama 'El Garito' y uno de tele que se llama 'La Garita'?. ¿Cómo ha podido pasar? Totalmente casual. Es loco, actualmente.

CLAVERO - ¿Sabes que a mí solo me han cogido por eso? Para hacer esa broma.

JJ VAQUERO - Bueno, pues es un programa en el que dos guardias de seguridad se quedan vigilando el plató de 'La revuelta' y aparte de que no entre nadie a robar, que está todo el mundo intentándolo, tenemos el archivo de TVE a nuestro alcance. Entonces en un sofá y una tele decidimos que lo mejor que podemos hacer es visionarlo y reaccionar a lo que vemos.

El archivo es todo lo que ha pasado en la historia de Televisión Española.

CLAVERO - Antes solo había una cadena, que era Televisión Española. Yo de pequeño, es más incluso, había un momento en que solo veías esto. Todo lo que está en nuestra mente, los que ya tenemos una edad, está en este archivo. Vamos a revisionarlo y vamos a descubrir muchas cosas que tú creías que tenías, pero no. Hay un momento que estoy pensando que: "A Chanquete no se ha muerto..." Cuidado. Voy a volver a verlo.

JJ VAQUERO - 'Muchachada Nui' es de Televisión Española. Sabes lo que es 'Muchachada Nui' y tú te estás viendo un vídeo en Youtube solo de 'Muchachada Nui' y te lo estás pasando bien, pero cuando estás con tres colegas y dices nos ponemos un vídeo de esto, es mucho mejor.

CLAVERO - La clave es eso, reaccionar, que es un término para mí nuevo, pero es verdad que tú ves algo solo, incluso ahora lo comentas por WhatsApp con colegas. No hay nada comparado a tener una persona al lado. Comentarlo y, cuando es un concurso, jugar y a ver quién lo sabe antes. Nosotros vamos a hacer un poco eso para la gente que esté sola en casa viendo la tele.

JJ VAQUERO - Sí, yo tengo un amigo que tiene un grupo de WhatsApp que se escriben diciendo: "En tal sitio están dando una de Paco Martínez Soria", que es una película de un actor antiguo, un cómico muy bueno español. Entonces, nosotros tenemos todas esas películas. Tenemos todo.

¿Vais a reaccionar también a películas?

CLAVERO - Bueno, hay gente que va a tener cosas en la cabeza que: "No sé cómo se llamaba ese programa". "Esto me suena y no sé qué era". Aquí lo vas a tener tal cual, cómo era, cómo sucedió la imagen que tú tienes en la cabeza.

JJ VAQUERO - Vamos a reaccionar a series, sí. Además que 'El coche fantástico' era de Televisión Española, 'El equipo A' también, porque hay cosas que dices: "¿Será todo?", todo es de TVE. Y 'Curro Jiménez', que es una serie de bandoleros mítica, que es como las series de bandoleros que hacen ahora, pero los trajes iban así vestidos de casa.

CLAVERO - De 'Curro Jiménez', hemos visto el primer capítulo. Yo me lo he tragado como si estuviera viendo por primera vez que posiblemente sea eso. Lo habría visto en su momento, pero no me acordaba cómo empezaba esa serie, la trama que tiene, yo no me la sabía cómo se junta la banda y todo eso, pues eso lo vas a tener. Y luego, aparte, nuestros comentarios, los míos muchas veces de incredulidad, porque vamos a llevarlo a lo social. Van a salir programas en los que la gente va a salir fumando. Algún chaval joven lo va a ver y va a decir: "Esto es ficción". No, no, venían así de casa. Era una época en la que se fumaba en el hospital. Entonces, trasladarlo a la sociedad a la que venimos.

JJ VAQUERO - Y el tema de llevar la laca hasta el extremo. Unos peinados. Y las patillas... Pero si tú juntas esa cantidad de laca con gente fumando, aquello no explotó de milagro. Inflamable.

¿Qué invitados van a pasar por esta 'Garita'? Ya habéis comentado que David Fernández, El Chikilicuatre...

JJ VAQUERO - Sí, también Bianca Covas. Voy a decir un nombre que he oído, porque los que hemos dicho estamos seguros porque han pasado. Soraya. Sí, sí, he oído. Y si luego al final no es, pues no será la primera mentira que haya dicho yo ni la última.

CLAVERO - Esa es otra. Él tiene muy buena memoria con los programas. Yo, puede que muchos los vea por primera vez, mola el juego en el que él use lo que es verdad y lo que no. Juega bastante conmigo. Lo pasas bien como si fuera mi verano de verdad. Esto me ha pasado con él sin trabajar en La 1.

¿Habéis podido hablar con Broncano, ahora que él coge vacaciones y le vais a guardar la garita, os ha dado algún tipo de consejo para este programa?

JJ VAQUERO - Bueno, estuvimos el otro día. Nos trató muy bien. Estamos muy agradecidos.

CLAVERO - Como nos mande vigilar todo lo que tiene en la mesa, algo vamos a perder fijo. Hay de todo.

JJ VAQUERO - Yo he estado buscando ya por la taquilla de Grison todos los objetos que tiene y que no tiene objetos, que lo hace él con la boca. Lo de los ruidos.

CLAVERO - Estuvimos el otro día en 'La Revuelta' y la verdad que muy bien. Y ahora vamos a vigilar no solo su plató, sino todo RTVE, que es por eso que tenemos todo ese archivo. De hecho, hemos entrado en el archivo de verdad.

JJ VAQUERO - Un extintor por cada estantería. Se ve que eso es súper inflamable.

CLAVERO - Vi los extintores, no sabía que la cosa era tan inflamable. Yo empecé a ver las cintas y dije: "Este programa está muy bien, ¿por qué lo quieren quemar?". Yo estoy como un niño pequeño pasando un verano de campamento.

JJ VAQUERO - Las cintas del archivo, las reales, tienen un código. Entonces, me imagino que pones una aplicación y te dice qué es esa cinta. No pone lo que es porque si no, imagínate. Pero alguna queda que no han quitado la etiqueta. Y de repente, bicheando así vemos Gala 1 de OT 1. Y nosotros abrazándonos.

¿Cómo os vais a enfrentar a las audiencias en este verano?

JJ VAQUERO - Es un win-win. Para nosotros es un win-win. Te soy sincero. Si va bien de audiencia, win. Si va mal de audiencia, nos vamos de vacaciones, win.

CLAVERO - A mí me queda grandísimo saber cómo va a reaccionar la gente. Yo creo que esto es lo que yo haría sin trabajar aquí. Este tipo de programas yo los vería. Y estando solo, acompañado con la familia, con jóvenes, con mayores, le pega a todo el mundo. Es lo que yo haría sin trabajar aquí. Es lo que le puedo decir a la gente. Cómo va a responder a eso si todavía no he entendido cómo funcionan las audiencias...

JJ VAQUERO - Yo el mensaje que mando es este, si vas a ver la tele, mírate lo que te apetezca, pero si no la vas a ver, deja puesta La garita, que nos haces un favor.

CLAVERO - A ver si tienes el aparato y no te has enterado. Bueno, si no nos quiere ver la gente que no nos vea, pero los que tenéis el aparato sí.

JJ VAQUERO - Dicen que hay un programa que hizo el 100% de audiencia en un país. El programa era cómo sacar mucho dinero utilizando tu audímetro. Entonces todo el mundo lo vio, a ver cómo era.

¿Tenéis algún deseo con este programa? A lo mejor en la época convulsa que tenemos de política. Que la gente se olvide.

CLAVERO - Lo has dicho muy bien. Que esto sea un bálsamo, que la gente lo vea sin ningún tipo de tensión, porque hay tanta crispación que, de verdad, al menos en verano, dejarnos tranquilos. Vacaciones que se las han ganado, su tranquilidad, su ventilador, viendo algo distendido. Que solo sea, yo esto lo digo mucho en las cosas que suelo hacer como cómico. Que solo sea para entretenerte y, si te hacemos reír, guay. No hay más pretensiones políticas ni nada.

JJ VAQUERO - Creo que si alguien ha tomado durante el día una mala decisión, ha metido la pata, que nos vea, que se va a sentir bien viendo que hay gente más gilipollas que él. Ahí estamos nosotros para salir adelante.

CLAVERO - La frase que más se diga al principio posiblemente sea: "Qué poco van a durar estos dos".

Pedro Sánchez estaría bien de invitado, aunque sea.

CLAVERO - Hombre, por lo menos este año no hay elecciones en verano, que ya es bastante. No me digas que vas a cambiar unas elecciones con un programa como el nuestro. Ahora, que él debe ser el jefe de esto, ¿no? O sea, que si pasa, pues que pase. Nosotros no sabemos quién va a pasar.