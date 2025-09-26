TVE anuncia el regreso de uno de los mayores fracasos de audiencia de La 1 saltando a la parrilla de La 2

TVE anunció por sorpresa en verano que iba a sustituir 'La Revuelta' de David Broncano por 'La Garita', un espacio de zapping y humor con J.J. Vaquero y Álex Clavero. Sin embargo, tras solo dos emisiones, el formato acabó fuera de la parrilla de La 1 tras su gran fiasco en audiencias.

Así, después de su estreno y la lluvia de críticas que recibió el programa por parte de la audiencia en redes, TVE optó por retirar 'La garita' y apostar por 'Viaje al centro de la tele' en su lugar.

Ya entonces desde RTVE se avanzó que 'La Garita' sería recolocado en la parrilla de La 2. Casi tres meses después de su estreno, el formato regresa este sábado y da el salto al prime time de la segunda cadena a partir de las 23:20 horas tras 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez.

Cabe recordar que 'La Garita' anotó un 9,6% de cuota de pantalla y 965.000 espectadores en su primera entrega. Tras suspender su segunda entrega por la actualidad de Torre Pacheco, el segundo programa descendió hasta el 7,4% y 691.000 espectadores.

Ahora, 'La Garita' regresa a la parrilla de La 2. Lo que se desconoce es cuántas entregas hay grabadas y cuánto durará por tanto su emisión en el segundo prime time de los sábados.

Así es 'La Garita'

Álex Clavero y JJ Vaquero en 'La Garita'.

En 'La Garita', programa producido por 100 balas (Grupo Mediapro), J.J Vaquero y Álex Clavero dan vida a dos guardias de seguridad con acceso libre a las instalaciones de RTVE en verano. Los pasillos de RTVE, pese a ser verano, siempre son un hervidero de caras conocidas con las que J.J. Vaquero y Álex Clavero mantendrán encuentros fortuitos que darán lugar a situaciones de lo más cómicas.

Durante estos meses, los dos guardias, con cierta desgana y mucho tiempo libre, deciden equipar su lugar de trabajo con reproductores de vídeo Beta-Cam y VHS, una televisión de plasma y un cómodo sofá para visionar todo lo que cae en sus manos: el amplio, valioso y diverso Archivo de RTVE, al que tienen acceso libre.