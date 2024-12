Se confirma lo sospechado sobre Cristina Pedroche 24 horas antes de las Campanadas

Quedan poco más de 24 horas para que Cristina Pedroche vuelva a dar las Campanadas de Antena 3 por undécimo año consecutivo, el noveno junto a Alberto Chicote. Y la vallecana tenía un gran secreto guardado como ya sucediera hace tres años: está embarazada.

Así, Cristina Pedroche sorprendía este domingo 28 de diciembre al subir un vídeo junto a su marido, Dabiz Muñoz en el que daban a entender que iban a ser padres de nuevo. Sin embargo, el hecho de que lo compartieran el día de los Inocentes hacía sospechar si no era una broma.

Pero no, no es una inocentada. Tal y como aclaran personas cercanas a Cristina Pedroche a la revista ¡Hola! es cierto que la vallecana está embarazada. Y eso mismo han deducido también los compañeros de la presentadora en 'Zapeando'.

De este modo, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz esperan su segundo hijo después del nacimiento de la pequeña Laia el 14 de julio de 2023. Con ello, la familia se verá ampliada dos años después de la llegada al mundo de la primera hija de la pareja.

Los compañeros de Cristina Pedroche valoran su embarazo en 'Zapeando'

Este lunes, 'Zapeando' se ha hecho eco del vídeo de Cristina Pedroche en el que la presentadora daba a entender que está embarazada. Tras ofrecer el vídeo, Dani Mateo reaccionaba asegurando que "vamos a ver el vídeo no deja lugar a dudas". "Ahora bien es Cristina también que todos la conocemos y le gusta a ella un enrede", apostillaba el presentador.

"El vídeo parece original, Dabiz la cresta la tiene de estar por casa", comentaba Nacho García mientras que Mónica Cruz defendía que ella si que se cree que sea verdad y que habían aprovechado justo el día de los Inocentes para anunciarlo y así promover que la gente sospechara que era una broma.

"A mí me cuesta porque el acting es la hostia, serían unos actores increíbles y a mí me cuesta pensar que Cristina con estas cosas haga un juego, pero es verdad que no sabemos", añadía Quique Peinado. Por último, Iñaki Urrutia ponía sobre la mesa que Miki Nadal la había felicitado pero podía estar conchabado. "Te vas a fiar del otro, si la felicitó Miki entonces no", concluía Mateo.