Jorge Javier se sale del redil al sentenciar a Lalachus con una frase que nadie ha usado tras las Campanadas

Durante sus vacaciones navideñas, que ha pasado entre México y Guatemala, Jorge Javier Vázquez ha sacado tiempo para redactar su primer blog del año en la revista 'Lecturas'. Y, como no podía ser de otra forma, ha querido dar su opinión sobre las Campanadas de fin de año que este año ha tenido a dos claras protagonistas: Cristina Pedroche y Lalachus.

"Sigo desde la distancia la pelea por las Campanadas. La polarización en la escena política se ha trasladado también a la televisión. Se nos pide, casi se nos exige, que dejemos de ser espectadores para convertirnos en militantes", comienza escribiendo el presentador de 'El diario de Jorge'. Sin embargo, él no se posiciona en ninguno de los dos bandos: "Me quedo con Lalachus y con Pedroche. Me niego a tener que escoger. El trabajo de ambas es digno de elogio".

Jorge Javier valora el trabajo de Lalachus y de Pedroche

Sobre la cómica, Jorge Javier valora el hecho de que "ha llegado y besado el santo". Mientras que de la presentadora de Antena 3 "porque desde hace años tiene en vilo a un país entero con el asunto de su vestuario". "Detrás de cada una de ellas hay muchísimas horas de esfuerzo, trabajo, dedicación y compromiso", asegura.

En su opinión, "la diversidad consiste en quedarse con las dos. Tomar partido por alguna de las dos significa hacerle el juego a los que nos quieren enfrentados. Pues no me da la gana". Y añade: "lo de las capitas para ellas para proteger la sorpresa del vestido me queda ya un poco ridículo. Habrá que inventarse otra cosa. Ya suena a pescado congelado".

Esta no es la primera vez que Jorge Javier se pronuncia sobre Lalachus y Cristina Pedroche. Ya en su blog de 'Lecturas' antes de las Navidades, dejó claro que él se posicionaba del lado de la cómica: "Lo siento por Cristina Pedroche pero me produce más curiosidad saber qué se pondrá Lalachus". De la que dijo: "Da gloria verla trabajar en la tele porque lo hace con el mejor de los ánimos".

"Ver a una mujer con un cuerpo no normativo dar las Campanadas en TVE me parece un avance importantísimo", añadió. Por el contrario, "el vestido de Cristina Pedroche se ha convertido en un suplicio para la presentadora. Sufre ella y sufrimos nosotros por todo lo que sufre ella por lo que dicen antes, durante y después. Y yo no quiero empezar el año con tensión". Por tal motivo, reconoció que "veré a Lalachus y luego me pasaré a mi Telecinco para brindar con Ángeles Blanco y mi queridísimo Ion Aramendi".