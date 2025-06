Lalachus habla en exclusiva del desgaste de 'La Revuelta' ante 'El Hormiguero' y si dará las Campanadas con Ramón García

La cómica Lalachus se estrena como copresentadora del 'Grand Prix' este verano 2025. La colaboradora de 'La Revuelta' y la periodista de RNE Ángela Fernández formarán el nuevo trío de presentadores del formato junto a Ramón García, siendo una de las grandes novedades de esta edición.

Por su parte, para Lalachus ponerse al frente del concurso de TVE es un sueño cumplido de su infancia, y suma así un nuevo proyecto para la cadena pública tras ser elegida para retransmitir las últimas Campanadas, presentar los especiales del Benidorm Fest 2025 y ser colaboradora habitual del programa de David Broncano.

Su fichaje por el 'Grand Prix' también está recibiendo intolerables ataques e insultos, y la humorista no ha dudado en posicionarse frente al odio en redes sociales. Aunque admite que no siempre es fácil lidiar con ciertas críticas, defiende con firmeza la necesidad de frenar la crispación digital. Su mensaje es claro: más humor, más alegría, y menos odio gratuito.

Hablamos también con Lalachus de cómo se ha desinflado 'La Revuelta' en audiencia frente a 'El Hormiguero', a pesar de que al arranque de la temporada parecía que la cosa podía estar más igualada y que incluso 'La Revuelta' amenazara su liderazgo, finalmente no ha sido así y en junio Pablo Motos con un 15,5% agranda su distancia con Broncano, con el 11% de cuota de pantalla y 600.000 espectadores menos. En septiembre la distancia entre ellos fue apenas de un punto con un 18,1% y 17% respectivamente.

¿Y si el siguiente paso fuera dar las Campanadas por segunda vez junto a Ramón García tras autodescartarse Broncano? Lalachus no lo desecha y lo ve como algo que podría pasar "porque últimamente todo lo que dice, se cumple". Aunque bromea con que no espera nada, sí deja claro que con Ramón iría "al fin del mundo". Y si la vaquilla se suma, en vez de en una estampita, mejor aún.

Lalachus, te estrenas en un formato como el 'Grand Prix'. ¿Cómo estás viviendo esto?

LALACHUS - Es fuerte. O sea, el momento este que me ha estado diciendo Ramón cosas en la rueda de prensa he llorado y me emociona siempre que lo pienso, porque es un abrazo a mi yo chiquitita que no veas. Es muy fuerte. Me pasa mucho que disocio muchísimo tipo que siempre digo: "Un día más a la oficina", y la oficina resulta ser este plató. El otro día estaba justo mandando una cosa de un contrato, no sé qué, no sé cuántas, y de repente con esta seriedad del día a día, miré hacia el infinito y hay dos personas pegándose así con un velcro, con una tirolina, era como "¿Qué estoy viviendo, qué estoy viviendo?". Entonces, es increíble. Y trabajar al lado de Ramón es fuerte, porque es una persona, súper generosa y te ayuda muchísimo. Me pasa que cuando conoces a gente que ves en la televisión y ves que encima es una persona bastante guay, es como: "Menos mal" porque hay gente que no lo es... pero en este caso es una suerte.

¿Cuál va a ser tu papel en esta edición? ¿Vas a practicar alguna prueba?, porque nos han dicho que te has metido en todos los huecos del plató.

LALACHUS - Yo soy un alma libre, como quien dice, me han dado libertad total de poder aparecer en cualquier momento, me meto con la gente de los pueblos para que me cuenten chismes, me subo por arriba para ver lo que hay, pues un día a lo mejor intentaré meterme en realización para ver cómo lo hacen. Yo en mi casa, cuando veía el 'Grand Prix', decía: "¿Pero dónde guardan los muñecos?". Pues me meto ahí hasta el mocho para que la gente lo vea, porque son curiosidades que tengo y la gente creo que merece saber la verdad de la empresa.

El otro día hiciste un alegato en 'La Revuelta' sobre la gordofobia, súper aplaudido. ¿Cómo afrontas todas las críticas y qué le dirías a la gente que quizás te ve desde su casa?

LALACHUS - Es que al final es contra las personas gordas, porque al final me toca a mí, pero es verdad que realmente ya la gente va a insultar por insultar, da igual que sea gordo, flaco... Yo, lógicamente, lo dije el otro día, hay algo que no estáis gestionando bien cuando tenéis necesidad de soltar ese odio en redes sociales porque yo me pongo a ver cosas y si no me gusta, lo paso, pero no me meto ahí con una necesidad de insultar. Estamos viviendo una época en la que la gente tiene mucha crispación, entonces se genera una situación extraña, y al final es como: "Joder, toda la vida has trabajado en la televisión y parece que ahora no dejan que trabajemos nosotros".

Espero que haya un punto en el que se pueda controlar el tema del hate, porque yo puedo llevarlo mejor o peor, pero a lo mejor hay gente que no lo lleva nada bien y puede suponer un problema en su día a día. Entonces, en mi caso lo vivo a nivel que soy más conocida, pero hay gente que lo vivirá en su vida el día a día, y puede costar bastante. Yo hago muchas veces los esfuerzos de decir: "No venga, no leas, no hagas...", porque si te pones a leer y demás, a lo mejor un día que no estás tan bien, te vas para abajo. Entonces, un mensajito es que la gente que intente ser feliz, que a lo mejor si lo intentas con fuerza no tienes tiempo para escribir cosas feas.

Una cosa que se acaba es 'La Revuelta', se va de vacaciones en verano. Os vimos empezar muy fuerte, y ahora las audiencias quizás se han asentado, ¿qué valoración haces tú de esta temporada? ¿Habrá algún cambio para la siguiente?

LALACHUS - Creo que al final, desde mi punto de vista, se han asentado, como dices, estamos bien donde estamos. No veo que haya una necesidad de competir, quien quiera ver otra cosa hay opciones para todo y yo valoro bastante positivamente este año. Si yo no trabajase en 'La Revuelta', lo vería porque hay muchísimas cosas diferentes, muchos personajes y es un humor que a mí me gusta de verdad. Y luego, pues yo qué sé, de este año ya no voy a esperar nada de la televisión porque pasan cosas increíbles. Pienso que este año va a ser igual, no me han dicho nada de si va a haber cambios o no, entonces no te puedo decir porque no lo sé. También creo que como llevan muchos años en este formato están cómodos ahí, así que si hay cambios, pues lo veremos juntas, porque no sé.

Un cambio brutal que hemos visto ha sido la marcha de 'La familia de la tele'. ¿Has podido hablar con algunos? Por ejemplo, con Belén, que te vimos siendo muy amiga suya en 'La Revuelta'.

LALACHUS - Tenía ganas de escribirles, pero es verdad que como he entrado en vorágines y de cosas de mi trabajo, al final, no les he escrito. Pero bueno, es una pena, porque había mucha ilusión puesta, pero vamos, que no creo que le falte trabajo en cualquier sitio, La vida es así, la televisión es todo el tiempo cambio. Ahora, como la gente está muy presente en la televisión, parece que si no estás no existes. Pero de toda la vida ha habido programas que han funcionado, que no han funcionado, pero bueno, les deseo lo mejor a lo que les venga.

Ya que ahora estás en el 'Grand Prix' junto a Ramón García, ¿cómo verías dar las Campanadas con él este año?

LALACHUS - (Risas) Imagínate, sería increíble. Ya he dicho que no voy a decir que pase o que no pase nada porque yo ya las cosas que digo, un mínimo se cumplen. Una vez hablé de un árbol de un pueblo y me mandaron a Bruselas. O sea, yo ya no espero nada así que lo que tenga que ser será y yo si es con Ramón voy al fin del mundo.

Podríamos ver a la vaquilla en vez de en estampita, en real.

LALACHUS - Sería increíble, la verdad. La mejor la vaquilla, la amo (risas).