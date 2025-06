Ramón García alza la voz por los ataques a Lalachus en el 'Grand Prix': "Vomitivos, no está aquí por política"

Con la llegada del verano vuelve "el programa del abuelo y el niño". Por tercer año consecutivo, 'El Grand Prix' regresa a TVE. Y no será una edición más pues este año se cumplen 30 años desde el estreno del mítico concurso presentado por Ramón García a quienes este año se unen LalaChus y Ángela Fernández como copresentadoras.

Desde que se conoció el fichaje de LalaChus como copresentadora, la humorista no ha parado de recibir críticas gordofóbicas en redes sociales que ella misma denunciaba hace unos días en 'La Revuelta'. Y este miércoles, Ramón García se ha mostrado implacable contra ellas en la presentación de la nueva edición de 'El Grand Prix', a la que ha acudido El Televisero.

"Me dan vergüenza los vomitivos comentarios que se han hecho en redes sociales", recalcaba Ramón García poniéndose muy serio. "Detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara", añadía parafraseando a Iñaki Williams después de que el futbolista usara esa misma frase para defender a su hermano Nico de las críticas racistas que había recibido tras su triunfo en la selección española.

Tras ello, Ramón García conseguía emocionar a todos, incluido el mismo, al leer unas palabras que había escrito la propia LalaChus y que resumen muy bien el motivo por el que el vasco fue el encargado de pedir a la cómica como copresentadora de 'El Grand Prix'. "Yo personalmente quería que Lalachus estuviera aquí conmigo. Se lo dije a Carlo Boserman [productor del programa] y fue una decisión que tomamos nosotros con el beneplácito después de TVE", avanzaba. "Lalachus no está aquí por política, está aquí porque lo decidí yo", sentenciaba.

El sueño cumplido de LalaChus con su salto a 'El Grand Prix'

"Cuando estuve de madrina en el año pasado y me vi, lloré muchísimo. Tuve una conexión fuerte con mi infancia. Hay una cosa del Grand Prix que me toca muy fuerte. No hay nada en el mundo que me pueda hacer más ilusión que estar aquí. Esto es un sueño de verdad. Muchas gracias Ramón por proponerme", reconocía LalaChus. Asimismo, la colaboradora de 'La Revuelta' ha avanzado cuál será su papel: "Yo me rechicuelo en todos lados. Me cuelo en las partes que me quisiera haber metido cuando yo lo veía de pequeña".

La otra incorporación, Ángela Fernández, que salta de las madrugadas de RNE al prime time de TVE, para ocupar el hueco que deja Cristinini se mostraba también muy ilusionada. "Me hace muchísima ilusión, es un sueño. Soy otra niña del Grand Prix. Y me acuerdo mucho de mis abuelos. Esto es un homenaje a ellos y a todos los niños y abuelos del Grand Prix", reconocía.

"Estamos muy contentos de recibir un verano más al Grand Prix, una marca de entretenimiento. Este año celebramos el 30º aniversario del programa. El 17 julio de 1995 fue su estreno", recalcaba Sergio Calderón, el director de TVE, que ha recordado el "momento tan dulce" para La 1 en cuanto a audiencias. Por su lado, Carlo Bosserman, creador y productor ejecutivo exponía que "este año los pueblos vienen con más fuerza que nunca, para ellos son como sus olimpiadas".

Las pruebas de siempre con mayor participación de los padrinos

En esta edición se disfrutará de divertidos juegos que ya estuvieron en la anterior temporada: los tartazos, el futbolín humano de 'Champions Prix', los desafíos intergeneracionales, o las frenéticas yincanas Y, por supuesto, los grandes clásicos, 'La patata caliente', 'Los troncos locos', 'Los bolos' o 'El diccionario', que han convertido a ‘El Grand Prix’ en un formato legendario para varias generaciones.

Todo ello manteniendo el espíritu de siempre: muchas risas, caídas memorables y una competición divertida y familiar, en la que, por segundo año consecutivo, los padrinos y madrinas también jugarán con los participantes del pueblo al que representan. Entre ellos, los intérpretes Anabel Alonso y Fernando Gil; el diseñador de moda Alejandro Palomo; la cantautora Rozalén; la deportista Lydia Valentín o el cómico JJ Vaquero, que intentarán ayudarles a conseguir el ansiado trofeo.