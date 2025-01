Lalachus responde alto y claro, con esta frase en 'La Revuelta', a toda su polémica en las Campanadas

Tras dar la bienvenida al 2025 con las Campanadas más seguidas de la noche, Lalachus regresó a 'La Revuelta' este martes lista para pronunciarse sobre su última polémica. Si antes de hacer su debut en la Puerta del Sol no tembló al contestar a todos los preocupados por su cuerpo, en esta ocasión se dirigió a todos los que han puesto el grito en el cielo por su "ofensa a los sentimientos religiosos".

"Hemos sido líderes, qué te digo", sentenció la humorista entre aplausos después de recibir un regalo del público. "¿Estuvo divertido?", preguntó la colaboradora al público antes de reflexionar sobre su aplastante victoria. "Yo no quería hacerlo y al final me hizo gracia", señaló David Broncano mientras su compañera le aplaudía por su implicación.

Lalachus responde a las críticas tras las Campanadas

Fue entonces cuando Lalachus comenzó a narrar los entresijos de la emisión. "No daba ni un duro por eso, me hice una escaleta en plan 'Lalachus sola' por si te morías. Lo tuviste que hacer tú mismo y todo, bastante cutre", comentó la actriz sobre el peligroso momento en el que el presentador se descolgó hasta el balcón con una cuerda desde el letrero de Tío Pepe de la Puerta del Sol.

Por si había alguna duda, nadie le va a quitar la ilusión a @lalachus2 #LaRevuelta pic.twitter.com/t9nCFM5M5M — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 7, 2025

Pero no fue hasta más tarde cuando se pronunció tajante sobre todo el revuelo formado por mostrar la estampita con la imagen de la vaquilla del 'Grand Prix'. "A toda la gente que me ha escrito cosas absolutamente preciosas, que son muchísimas más que las feas, pero me dan igual, ya lo sabéis. Y me voy a levantar, somos los mejores David", sentenció la colaboradora de 'La Revuelta' entre aplausos.

Pero Grison no dudó en añadir el toque de humor más adelante, cuando, con Belén Esteban ya en el escenario, comenzaron a hablar de la futura boda de Lalachus. "¿Te vas a casar por la iglesia?", preguntó con sorna el músico desatando las risas. "Esta persona es tontísima... por la civil", contestó la humorista apurada. Y es que, durante los últimos días la colaboradora ha sido señalada por grupos ultracatólicos como Abogados Cristianos o Hazte Oír.