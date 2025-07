Josep Lobató reaparece así en 'Sonsoles' tras apartarse por una enfermedad que le dejó sin habla

Josep Lobató era un locutor y un presentador de éxito cuando hace diez años una enfermedad rara le obligó a dejar los medios de comunicación. Y es que el catalán sufre una enfermedad desmielinizante que afecta a su sistema nervioso y le impide comunicarse con normalidad.

Fue en 2015 cuando Josep Lobató triunfaba como presentador de 'Ponte a prueba', el célebre programa de late night en Europa FM, cuando le diagnosticaron esta enfermedad conocida como Daño Cerebral Adquirido (DCA), una dolencia afecta la mielina de las fibras nerviosas, lo que dificulta la comunicación oral y provoca la pérdida del habla.

Algo que derivó en que Josep Lobató tuviera que alejarse de los micrófonos de la radio y de la televisión. Además el catalán tuvo que cambiar de vida y dejó Madrid para volver a Barcelona con su familia donde lleva una vida "normal, autónoma e independiente" según declaró en su momento en la revista Lecturas. A lo largo de esta década, ha llevado una rutina intensa de terapia multidisciplinar acudiendo a fisioterapia, terapia del lenguaje, ejercicios cognitivos de 'cerebral training' y talleres grupales.

Una carrera de éxito en radio y televisión

Desde adolescente sabía que comunicar era los suyo y a los 16 años empezó a dar sus primeros pasos en programas de radio y televisión. A los 18 años entró a formar parte de la emisora ya desaparecida Top Radio. En 2001 fichó por Mediapro para ser una de las caras del canal musical de Cataluña, Flaix TV.

Fue en 2006 cuando le llegó la fama gracias a ponerse al frente de 'Ponte a prueba' en Europa FM. A partir de ahí también dio el salto a la televisión como presentador de programas como 'Money, money', 'Circus, más difícil todavía', 'La batalla de los coros' o '20P' siendo una de las caras más reconocidas de los inicios de Cuatro. También se convirtió en colaborador de 'Qué tiempo tan feliz' en Telecinco y posteriormente presentó 'Sábado sensacional' en TVE.

En 2010 además decidió crear su propia radio, Happy FM. En 2013 volvió a Europa FM para ponerse al frente de un renovado 'Ponte a prueba' en el que se mantuvo hasta 2015 cuando le fue detectada la enfermedad.

Josep Lobató reaparece en 'Y ahora Sonsoles'

Este martes, Josep Lobató ha regresado a la televisión como invitado de 'Y ahora Sonsoles'. Lo hacía acompañado de David, uno de sus mejores amigos. El presentador trataba de comunicarse a través de gestos y algunas palabras sueltas mientras era David quién explicaba como se encuentra su amigo y cómo es su vida actual.

"Es algo sobrevenido, no se pasa de generaciones, no es un daño degenerativo, es algo que ocurre y ocurre. Es como un chispazo, es desmielinizante, puede darte algunos signos de pérdida del habla", aclaraba David mientras Josep Lobató trataba de apostillar que era algo progresivo. "Al final el sufrió un ictus que es lo que le derivó en la afasia y en la pérdida del habla. Pero él con mucha constancia, mucha resiliencia y una actitud muy positiva va mejorando, él sabe que no es una mejora que pase del 0 al 10, pero ha ido poco a poco", añadía David.

Asimismo, Josep Lobató mostraba a cámara como utiliza los emoticonos y las fotos para tratar de comunicarse con la gente al pedir por ejemplo un café o la comida en un bar. También entre él y David explicaban cómo sus allegados le envían audios aunque si alguien le envía algún mensaje de texto tiene una aplicación para poderlo escuchar y entender lo que le dicen.

En su visita a 'Y ahora Sonsoles', Josep Lobató veía un vídeo de su paso por Europa FM y también mensajes de apoyo de grandes amigos como Blas Cantó, Ruth Lorenzo o Natalia. "Josep me hace mucha ilusión que estés ahí contándole al mundo tu historia que es muy importante, siempre llevaré en mi corazón el héroe en el que te has convertido", aseguraba el cantante murciano. Unos mensajes que emocionaban al barcelonés.