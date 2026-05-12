Sonsoles Ónega anuncia su marcha de Antena 3 en pleno directo y la razón que hay detrás

El pasado jueves, Sonsoles Ónega sorprendía al abandonar en pleno directo 'Y ahora Sonsoles' dando el relevo a Pepa Romero para poder ir a dar el pregón de las fiestas de San Isidro en pleno centro de Madrid. Este martes, la presentadora tenía que volver a ausentarse del programa por motivos personales.

Así, después de ponerse al frente de 'Y ahora Sonsoles' con total normalidad, Sonsoles Ónega volvía a sorprender al anunciar que tenía que marcharse del programa aprovechando la primera pausa publicitaria del formato de las tardes de Antena 3.

"Os quedáis discutiendo sobre este tema apasionante", empezaba diciendo la presentadora en alusión a la discusión que estaban manteniendo Carlos Quílez y Benjamín López sobre la comparecencia que estaba a punto de realizar Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y la crisis que atraviesa el club blanco tras perder el Clásico con el Barça.

"Yo voy a volver a dar el relevo a Pepa Romero porque voy a confirmar a un hijo", advertía Sonsoles Ónega antes de dar paso a su compañera y conocer los temas que iban a abordar tras la vuelta de la publicidad. "Muy pendientes de esa comparecencia de Florentino Pérez, todos los madridistas pegados a la tele a ver que es lo que va a contar y además les vamos a mostrar nuevas imágenes en exclusiva de cómo va la recuperación de Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto", añadía la presentadora sustituta.

Sonsoles SE VA DE CONFIRMACIÓN SI SI #yas12may pic.twitter.com/M13kQERH3c — TVMASPI (@sebas_maspons) May 12, 2026

De este modo, por segunda vez en apenas unos días, Sonsoles Ónega ha optado por acudir a la primera parte de 'Y ahora Sonsoles' y marcharse en directo dejando el formato en manos de su sustituta habitual para no faltar a su cita diaria con la audiencia.