Sonsoles Ónega se juega su puesto con lo que cuestiona en su programa: "El director me echa hoy"

Después de que este martes, Sonsoles Ónega volviera a abandonar 'Y ahora Sonsoles' en directo antes de la primera pausa publicitaria para poder acudir a la confirmación de uno de sus hijos, la presentadora regresaba este miércoles con total normalidad a su puesto de trabajo.

Era en la sección de corazón cuando Sonsoles Ónega se atrevía a cuestionar la imagen personal de Omar Montes de la que se estaban haciendo eco en el programa de Antena 3 al abordar toda la polémica en torno a la supuesta futura paternidad del cantante.

"En las últimas horas estamos viendo al Omar Montes más familiar. Ayer aparecía ante la prensa de la mano de Lola, la madre de su segundo hijo, y acompañado de su madre y por la noche subió a sus redes sociales una cena con uno de sus hijos. ¿Qué hay detrás de todo este despliegue familiar? ¿Quiere demostrar que sigue con Lola y que todo va bien?", se preguntaba Sonsoles.

Justo después, 'Y ahora Sonsoles' analizaba la imagen que ha salido publicada este miércoles de una comida familiar de Omar Montes con Lola y su madre preguntándose si se trataba de realidad o postureo dichas imágenes. A lo que tanto Isabel Rábago como Paloma García-Pelayo no dudaban en decir que era postureo.

Después, Sonsoles Ónega se desplazaba hasta el pantallón para analizar la fotografía y no se reprimía su crítica por la publicación de esa fotografía. "¿Esto es algo que filtra alguien intencionadamente o sin intencionar?", repreguntaba la presentadora. "Es que no se pueden publicar interiores", soltaba.

"Bueno depende del interés mediático, en esto concreto sí se puede", le advertía Isabel Rábago. "Toda España sabe que yo estoy en contra de este tipo de imágenes", insistía Sonsoles. Tras ello, dejaba claro que "ya está la directora enfadándose conmigo".

Pero lejos de quedarse ahí el asunto, Sonsoles Ónega revelaba que otro de los directivos de 'Y ahora Sonsoles' se había molestado mucho con su comentario e ironizaba con su despido. "El director del corazón me echa hoy, Álvaro Cuadrado ha dicho que no vuelve a trabajar conmigo, pues no pasa nada", añadía la también escritora.