Alberto Ávila anuncia un giro en su estado de salud tras 'Supervivientes 2026' y finalmente no tendrá que ser operado

Hace más de 40 días que Alberto Ávila abandonó 'Supervivientes 2026' tras una infección en su muñón. Era uno de los concursantes favoritos y, según reconoció él mismo, estaba siendo la aventura de su vida. Por lo tanto, su marcha fue un duro varapalo tanto para el medallista olímpico como para la audiencia.

Este domingo, 18 de mayo, Alberto Ávila ha reaparecido en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras', donde ha actualizado su estado de salud y ha hablado sobre su evolución desde que saliera del concurso. En primer lugar, el deportista ha reconocido a Sandra Barneda sentir mucha "pena" estos días, ya que la unificación era una de las cosas que más ganas tenía de vivir en directo.

"¿Volverías a ‘Supervivientes?", le ha preguntado la presentadora. A lo que él ha contestado, sin pensárselo un segundo: "Voy a volver. 100%". Acto seguido, Sandra se ha interesado por su recuperación. Según ha explicado el exconcursante: "Me dieron el alta hace semana y media o dos semanas. Me voy a pinchar bótox en el muñón". Aunque deja claro que su muñón lo tiene "totalmente curado. De momento no me tienen que operar y si hubiese una segunda infección, ahí sí que me abrirían".

Alberto Ávila ha explicado más en detalle el tema del bótox: "Me lo voy a pinchar para que me deje de sudar el muñón, por lo menos en verano, que no coja tanta humedad y no se forme ahí…". "Eso son buenas noticias, no te tienen que operar", le ha dicho Sandra Barneda, quien ha confesado que se "alegra mucho".

Así fue el duro abandono de Alberto Ávila por prescripción médica

El abandono por prescripción médica de Alberto Ávila fue uno de los momentos más duros que se han vivido en 'Supervivientes 2026'. Era Jorge Javier Vázquez el encargado de leer el parte médico del concursante, que le escuchó atentamente acompañado de su madre, quien fue a visitarle a Honduras. "En las últimas horas, Alberto Ávila ha presentado una buena evolución clínica", comenzaba informando el presentador.

Sin embargo, según el parte médico, "persiste un foco inflamatorio limitada en la cara interna de la rodilla que le impide usar la prótesis. Dado que la evolución se prevé larga debe abandonar el concurso para continuar con sus cuidados en España". El deportista no podía evitar romperse al saber que tiene que abandonar el programa, pese a recibir todo el apoyo de su madre y del público presente en el plató.

Entre lágrimas, Alberto Ávila admitía: "Lo hemos peleado hasta el final, estoy contento por la sorpresa que me ha dado el programa, pero estoy muy triste porque yo me he dado cuenta en este reality que hay que ser sincero con uno mismo, estoy muy orgulloso y tengo muy superada mi discapacidad desde hace mucho tiempo, no me avergüenza, pero en días como hoy hay que parar, llorar, ponerse triste y lamentarme de que me pueden pasar estas cosas que a la gente no les pasan. Hay que permitirse estar unos días tristes y continuar la vida".

Tras conocer que tenía que abandonar Honduras, el joven tuvo la oportunidad de encontrarse con sus compañeros para comunicarles la noticia y despedirse de ellos. Una emotiva despedida en la que ni siquiera María Lamela podía contener las lágrimas. "Ya has hecho historia", le recordó la presentadora.