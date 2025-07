25 estrenos que llegan esta semana del 14 al 20 de julio a Netflix, Prime Video, Movistar+ o SkyShowtime

Esta tercera semana de julio, que marca ya el inicio de la segunda quincena del mes, sigue sin tener estrenos muy potentes. Pero, pese a ello, las plataformas de streaming están consiguiendo mantener nuestro interés y, al menos, darnos títulos de esos que se van a comentar a lo largo del año. Netflix, HBO Max, Prime Video o Movistar Plus+ con varias de esas principales plataformas que nos quieren mantener entretenidos esta próxima semana del lunes 14 al domingo 20 de julio, y nosotros traemos la lista perfecta para que no te dejes nada atrás.

Por un lado entre los 25 lanzamientos fijados en el calendario de los próximos siete días tenemos dos estrenos potentes en Netflix. Uno de ellos es 'Indomable', la serie de misterio de Eric Bana que tiene lugar en el parque nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Y por parte nacional, ahí tenemos 'Superestar', la esperadísima serie de Nacho Vigalondo, con producción de los Javis, sobre el 'tamarismo' y esos inicios de los años 2000 repleto de famoseo incipiente.

Además, tendremos el regreso de Charlie Cale en la segunda temporada de 'Poker Face', que vuelve a SkyShowtime, con más crímenes, más mentiras y más cameos de famosos. O el regreso de 'El verano en que me enamoré', con su tercera temporada dos años después de los anteriores episodios. Y, en Movistar Plus+, podremos disfrutar de uno de los últimos trabajos de Richard Gere en 'Oh, Canadá'.

Estrenos en Netflix

Indomable

Sinopsis: Kyle Turner es un agente especial que trabaja como investigador del Servicio de Parques Nacionales. Cuando se descubre un brutal asesinato en un lugar remoto del parque nacional de Yosemite, Turner se ve envuelto en una tensa investigación que indaga en los secretos ocultos del parque y le obliga a enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado.

Protagonizada por Eric Bana como el agente especial Kyle Turner del Servicio de Parques Nacionales, la trama se inicia con el descubrimiento de un brutal asesinato en una zona remota del parque. Producida por el guionista Mark L. Smith, cuenta también con Sam Neill en el reparto, encarnando al jefe de los rangers. Además de Troy Kotsur y Rosemarie DeWitt. Y las reacciones de la crítica son muy positivas. “Queríamos mostrar que detrás de las vistas espectaculares, hay peligros reales acechando”, comentó en Netflix su creador. Y es que 'Indomable', de solo seis capítulos, es increíble visualmente. Y precisamente eso es lo que la hace más terrorífica: siempre hay que estar atentos, incluso cuando el paisaje nos distrae de lo importante.

Fecha de estreno: 17 de julio

Superestar

Sinopsis: La serie gira en torno a los comienzos artísticos de la cantante Yurena, que se dio a conocer como Tamara, un fenómeno que se convirtió en un auténtico icono popular del inicio de la década de los 2000 tras el lanzamiento de la canción 'No cambié' y de su posterior álbum 'Superestar'.

Creada por Nacho Vigalondo, dirigida también por Claudia Costafreda y producida por Los Javis, junto a María Bastarós y Paco Bezerra, la serie tendrá seis episodios. Ambientada en los caóticos primeros años del siglo XXI, explora la vida de Tamara, posteriormente conocida como Yurena, interpretada por Ingrid García‑Jonsson, junto a un elenco de personalidades televisivas tan excéntricas como Leonardo Dantés (Secun de la Rosa), Loly Álvarez (Natalia de Molina), Tony Genil (Pepón Nieto) o Paco Porras (Carlos Areces).

"Me vi linchada mediáticamente durante años. Fue una vergüenza. Aguanté vejaciones, calumnias, insultos, me ridiculizaron… Y de todo salí airosa", comentó Yurena en una entrevista reciente para La Razón. Y es que esa época de comienzos de los 2000 en la que todo valía, fue especialmente dura para los famosos como ella. ¿Cómo lo retratará la serie de Netflix?

Fecha de estreno: 18 de julio

Estrenos en Prime Video

El verano en que me enamoré (Temporada 3)

Sinopsis: La nueva temporada se centra en el final del tercer año de universidad de Belly, quien espera pasar otro verano en Cousins con Jeremiah, su prometido. Sin embargo, la aparición de Conrad, su primer amor, complica sus planes y la obliga a tomar una decisión definitiva sobre con quién quiere estar.

La serie, basada en la trilogía literaria de Jenny Han, es uno de los grandes éxitos de Prime Video. Ese toque veraniego que tanto nos gusta, y sobre todo, triángulos amorosos que nos hacen querer volver a esa época en la que nos enamorábamos hasta de nuestra sombra. Aunque hemos tenido que esperar dos largos años para esta última temporada, ya la tenemos aquí. Lo bueno es que la autora siempre ha estado inmersa en el proceso de adaptación. Incluso llegó a decir que, los cambios que tiene la historia, habrían sido los mismos que habría metido si hubiera escrito hoy en día los libros.

Al ritmo de Taylor Swift, vamos a volver a vivir un verano de esos que marcan época. Y ojo, que esta temporada serán 11 episodios, con un estreno doble, pero que nos llegarán de manera semanal, hasta su gran final el 17 de septiembre.

Fecha de estreno:

Estrenos en Movistar Plus+

Oh, Canadá

Sinopsis: Un afamado documentalista canadiense concede una última entrevista a uno de sus antiguos alumnos para contarle toda la verdad sobre su vida. Una confesión filmada delante de su mujer.

Paul Schrader (guionista, entre otras, de 'Taxi Driver') adapta y dirige una novela de Russell Banks para contar los últimos días del cineasta documental Leonard Fife, enfermo terminal. Y para ello se vale de un reparto de lujo, encabezado por Richard Gere, pero que cuenta también con Jacob Elordi y Uma Thurman. De hecho, director y protagonista se reencuentran muchos años después de 'American Gigoló', aquella película de los 80 que convirtió a Gere en todo un icono sexual. "Mi padre tenía casi 101 años y la forma en que su mente entraba y salía de diferentes realidades y niveles de conciencia fue algo que reconocí instantáneamente en el guion", recordó durante la rueda de prensa en Cannes, mientras hablaba de los paralelismos entre la película y su propia vida.

Fecha de estreno: 20 de julio

Estrenos en SkyShowtime

Poker Face (Temporada 2)

Sinopsis: Esta vez, Charlie sigue huyendo de las amenazas del anterior antagonista, pero enfrenta nuevos casos en escenarios tan variados como granjas de caimanes, pompas fúnebres y ligas de béisbol amateur

Esta segunda temporada ya se ha estrenado en Estados Unidos, en Peacock, y está a 10 días de terminar (el 10 de julio). Ahora tendrá 12 capítulos, superando los 10 de la primera, y seguirá contando con Natasha Lyonne retomando su papel como Charlie Cale. Además, esta temporada incorpora múltiples estrellas invitadas, incluyendo a Cynthia Erivo (interpretando varios personajes), John Mulaney, Awkwafina, Giancarlo Esposito y Kumail Nanjiani.

"Lo que conquistó a la audiencia fue que era una persona normal, que se tropieza, que hace las cosas lo mejor que puede. No tengo interés en las personas perfectas, es más, no existen. Es solo una persona que vive su vida haciendo todo lo mejor que puede hacer", contó Natasha Lyonne para ABC.

Fecha de estreno: 17 de julio

Más estrenos semanales: