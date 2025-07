5 películas de estreno que llegan este fin de semana a Netflix, Prime Video, Movistar+…: qué ver del 11 al 13 de julio

Julio nos lleva ya de la mano a la mitad del mes, y poco a poco nos vamos metiendo de lleno en el verano. Ya había ganas, ¿verdad? Había necesidad de disfrutar de la playa, del buen tiempo, de la piscina... y de buenas películas y series. Este fin de semana, Netflix, Movistar Plus+, Prime Video, Filmin o MAX tienen propuestas perfectas para hacer sesiones de cine en las que disfrutar de lo lindo... o reflexionar sobre nuestro paso por el mundo y lo que realmente significa la vida. De esto habla 'También esto pasará', la película de María Ripoll que llega a Prime Video.

De otra forma, pero también reflexionando sobre ello, nos encontramos a 'Los pecadores', la gran sorpresa de 2025, con un Michael B. Jordan por partida doble. Y hablando de sorpresas, también tenemos 'Las guerreras k-pop', que se ha convertido por derecho propio en uno de los grandes éxitos de Netflix de este año. Y si queremos algo más intenso, ahí tenemos 'Seven veils', la nueva película de Amanda Seyfried, que une la ópera con el cine... y con varios secretos enterrados que elevarán el drama hasta niveles insospechados. Y si preferimos desconectar un rato y pasarlo bien, ¿por qué no darle una oportunidad a 'Kraven: the hunter' con un Aaron Taylor-Johnson continuamente sin camiseta, luchando contra todo lo que encuentra a su paso?

También esto pasará

Sinopsis: Cuando su madre fallece, Blanca acaba de cumplir cuarenta años. Para escapar de su dolor, encuentra refugio en el sexo, con amantes, exmaridos y cualquier otro vínculo casual que la haga olvidar, aunque sea por un rato, que su madre ha muerto. Incapaz de poner en orden su vida de adulta 'huérfana' en la ciudad, y casi como un escape más, Blanca decide viajar a la casa de su madre en el pequeño pueblo de pescadores de Cadaqués.

Basada en la novela homónima de Milena Busquets, 'También esto pasará' es una dura película sobre cómo superar la muerte de una madre. Y es que ese trauma nunca se consigue superar del todo. Marina Salas, la protagonista, da vida a Blanca, una joven que tiene que enfrentarse a la pérdida, y busca refugio en los lugares que menos pensaba que lo buscaría. "Hay poca educación sobre la muerte y el desamor. No se habla lo suficiente y por descontado, le damos poco espacio. Por eso hay que seguir hablando de ello, contando relatos, viendo referentes y que no solo nos lo cuenten sino contarlo también nosotras y nosotros", contó para ELLE.

Y es que la historia, aunque con luces, por supuesto, también tiene momentos desgarradores. Dirigida por María Ripoll, también encontramos en el reparto a Carlos Cuevas o Susi Sánchez.

Plataforma: Prime Video

Kraven: the Hunter

Sinopsis: Kraven es un hombre cuya compleja relación con su despiadado padre, Nikolai Kravinoff, le hace emprender un camino de venganza con brutales consecuencias, motivándole a convertirse no sólo en el mejor cazador del mundo, sino también en uno de los más temidos.

El universo de Sony centrado en los villanos de Spider-man no es que haya dado muy buen resultado precisamente. Salvo 'Venom', que fue desinflándose poco a poco según avanzaba su trilogía, ninguno ha acabado por calar entre el gran público. 'Morbius' fue un fracaso en taquilla'; 'Madame Web' fue un caos de producción y de promoción. Y 'Kraven the hunter' pasó sin pena ni gloria por las salas de cine. Suerte que aparece Aaron Taylor-Johnson, porque lo da todo en su papel de Kraven, junto a un Russell Crowe pasadísimo de vueltas que da vida a su padre en la película. Más sangrienta y menos complaciente que otras, tiene muy buenas escenas de acción. Pero todo se queda a medio gas. ¿Por qué? Oh, sorpresa: porque le falta Spider-man.

Plataforma: Movistar Plus+

Los pecadores

Sinopsis: Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

La nueva cinta dirigida por Ryan Coogler (director de 'Black Panther') nos ha pillado a todos por sorpresa. No solo porque está siendo un taquillazo (lleva ya casi 400 millones de recaudación), sino porque tanto el público como la crítica están alucinados con la mezcla de géneros que presenta. Protagonizada por partida doble por Michael B. Jordan, 'Los pecadores' nos presenta una historia diferente, que empieza de una forma, y tras un giro sorprendente en los primeros 45 minutos, cambia por completo. Visualmente es increíble, y su dirección artística está cuidada hasta la saciedad. Una de las sorpresas más divertidas de 2025.

Plataforma: MAX

Las guerreras k-pop

Sinopsis: Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de unas amenazas sobrenaturales.

Esta película de Netflix sobre unas cantantes de k-pop que también son cazadoras de demonios es otra de esas sorpresas de 2025. Estrenada un poco sin hacer mucho ruido, ya se han encargado los kpopers de conseguirlo. De hecho, su banda sonora no deja de escalar en streams y en la Bilboard, la lista de éxitos de Estados Unidos. Una historia sencilla, con una animación que recuerda a 'Red', la película de Pixar', y que atrapa casi desde el primer minuto. Pero son sobre todo sus canciones las que han convertido a esta película en un pequeño gran éxito en Netflix. En su tercera semana ha conseguido cerca de 38 millones de horas vistas, 22 millones de visualizaciones, top2 de películas inglesas más vistas de Netflix, top10 en 93 países y número 1 en cinco de ellos.

Plataforma: Netflix

Seven Veils

Sinopsis: Una seria directora de teatro tiene que volver a montar la obra más famosa de su antiguo mentor, la ópera 'Salome'. Algunos recuerdos inquietantes de su pasado permitirán que su trauma reprimido tiña su presente.

Atom Egoyan asombró a la crítica con 'El dulce porvenir', allá por finales de los años 90, siendo nominado a Mejor Director y Mejor Guion Adaptado. Desde entonces, este director canadiense dio el salto a Hollywood, y aunque sus películas no siempre han tenido la misma acogida, no hay que descartar su buen hacer tras la cámara, y sus historias siempre tan complejas. En este caso, una trama sobre el ego, el abuso sexual y el mundo detrás de la ópera. Protagonizada por Amanda Seyfried, y con la presencia del barítono Kupfer-Radecky y la soprano Ambur Braid, 'Seven veils' busca unir dos mundos tan diferentes y tan cercanos como el cine y la ópera. "He estado involucrado con la ópera durante varios años, haciéndolo en paralelo a mi trabajo cinematográfico. Siempre me pregunté si habría una manera de unir estos dos mundos", comentó en su presentación de la película.

Plataforma: Filmin