Netflix pone fecha al esperado final de 'Hearstopper' con la película que cerrará todas las tramas

'Hearstopper', una de las series que más alegrías le ha dado a Netflix ya tiene fecha para su gran final. Tras decidir convertir el final de la ficción basada en las novelas gráficas de Alice Oseman en una película, la plataforma ha anunciado este miércoles la fecha en la que llegará la cinta que pondrá el broche de oro a la historia de amor de Charlie y Nick.

Aprovechando que este 22 de abril se celebra el cuarto aniversario del estreno de la ficción, Netflix ha anunciado que 'Heartstopper para siempre' llegará el próximo 17 de julio a la plataforma.

La película dirigida por Wash Westmoreland marca la última entrega y el final de la historia de Nick, Charlie y su grupo de amigos, basada en el sexto volumen de la serie de novelas gráficas creadas por Alice Oseman y con el que finalizará después de tres temporadas y 24 capítulos.

Está a punto de llegar el final de la historia que nos robó el corazón 🥹 'Heartstopper para siempre' llega el 17 de julio. pic.twitter.com/aNtbPUP9f9 — Netflix España (@NetflixES) April 22, 2026

'Heartstopper para siempre' está protagonizada por Kit Connor, Joe Locke, William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser, Rhea Norwood y Leila Khan.

La película está dirigida por Wash Westmoreland y producida por Kit Connor y Joe Locke, protagonistas de la serie, que consolidan así su vínculo creativo y, también, Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman, Alice Oseman y Euros Lyn. La producción corre a cargo de See-Saw Films.

Así será 'Hearstopper para siempre'

Nick y Charlie son inseparables, pero cuando Nick se prepara para ir a la universidad y Charlie empieza a ganar independencia en el instituto, el peso de una relación a distancia se hace evidente. Las dudas se instalan entre ellos y su historia afronta la mayor prueba hasta la fecha.

Al mismo tiempo, sus amigos atraviesan los altibajos del amor y la amistad y se enfrentan a los agridulces retos de crecer y seguir adelante. ¿Puede el primer amor durar para siempre?