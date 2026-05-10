Los 34 estrenos que ver esta semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Disney+ o Filmin del 11 al 17 de mayo

Mayo es el mes que nos vuelve locos en cuanto al tiempo. Sol, lluvia, frío, calor... Una mezcla de todos los climas que da paso al mes de junio, al verano, al momento que todos estamos deseando que llegue. Vacaciones, playa, buenas lecturas y, por supuesto, buen contenido en las plataformas de streaming. Y todas destacan con diferentes títulos esta semana, pero seguramente la que más sobresalga sea Prime Video, que nos trae tres títulos importantes, donde hay que tener muy en cuenta la nueva serie juvenil basada en un éxito literario como es 'Kiss Me'; o la despedida definitiva de 'Good Omens' con un capítulo final de casi 90 minutos.

En Netflix, habrá que tener muy en cuenta la segunda temporada de 'Berlín', spin-off de 'La casa de papel' y que, en esta ocasión, se llama 'Berlín y la dama del armiño'. También podremos ver una nueva temporada de 'Rivales' en Disney+ o el documental sobre Alfredo Landa en Movistar Plus+. Una semana bastante completa, aunque salvo 'Berlín', sin ningún estreno de esos que marcan la diferencia para el resto del año.

Estrenos en Prime Video

Kiss Me (Off Campus)

Sinopsis: Cuenta la inesperada conexión entre una estudiante de música y el jugador estrella de hockey de la universidad. A medida que su relación se profundiza, deben enfrentarse a la amistad, la presión, la ambición y la realidad de la edad adulta, donde cada elección tiene sus consecuencias.

El mundo de la literatura juvenil y young adult está viviendo una nueva edad de oro, y las plataformas lo saben, así que están aprovechando todo lo que pueden para sacar nuevas historias basadas en esos éxitos literarios. Entre todas, Prime Video es la plataforma experta en hacerlo. Así lo ha demostrado con la trilogía de 'Culpables' de la autora Mercedes Ron, o la serie basada en los libros de Jenny Han 'El verano en que me enamoré'. Y ahora nos llega la saga de Elle Kennedy, conformada por cinco libros, de los cuales el primero es 'Kiss Me'. Romance juvenil en el mundo del hockey. ¿Qué puede haber más divertido que eso?

Louisa Levy y Gina Fattore son las showrunners de esta nueva ficción de Prime Video, y contará con Ella Bright, Belmont Camelli y Josh Heuston como el trío protagonista que se sumergirá en un romance a tres bandas. La primera temporada sigue un sexy y divertido romance entre polos opuestos: Hannah, una compositora reserva, y Garret, la estrella del equipo de hockey de la Universidad de Briar. Así lo adelanta un comunicado de Prime Video sobre la serie.

Fecha de estreno: 13 de mayo

Good Omens

Sinopsis: Su amistad que dura milenios se ha roto desde que Azirafel aceptó la oferta de volver al Cielo, dejando atrás a Crowley. Ahora, asumiendo su reciente cargo como Arcángel Supremo, Azirafel se tiene que encargar de supervisar el Segundo Advenimiento, una responsabilidad monumental que le pesa profundamente y que además empeora cuando sus planes causan consternación entre los demás ángeles. Mientras tanto, un Crowley con el corazón roto se encuentra en su momento más bajo, vagando por las calles del Soho.

Es curiosa la trayectoria de 'Good Omens', una serie que llegó con el sello de Neil Gaiman, uno de los autores literarios más prolíficos e importantes de la literatura fantástica. La primera temporada llegó en 2019 con seis episodios. La segunda este pasado 2023, con otros seis episodios. Pero, debido a los problemas y acusaciones de abuso contra el autor, Gaiman, Prime Video decidió cancelar la serie. Aunque, para alegría de sus miles de fans, han podido cerrar la historia con una película final de noventa minutos.

David Tennant y Michael Sheen vuelven a ser los protagonistas de uno de esos romances que tanto nos gustan. "Disfrutamos el uno del otro en 'Good Omens' y eso te inspira", dijo Tennant en una entrevista para Sensacine. Y es que la química entre ambos traspasa la pantalla. Ese es el secreto de su éxito.

Fecha de estreno: 13 de mayo

It's not like that

Sinopsis: Malcolm (Scott Foley) es un pastor viudo con tres hijos. Lori (Erinn Hayes) también está recién divorciada y tiene dos adolescentes. Sus familias solían compartirlo todo, pero ahora Malcolm y Lori deben adaptarse a su nueva soltería y a la paternidad. ¿Será este el comienzo de una historia de amor?

Scott Foley y Erin Hayes son los protagonistas de este drama que se centra en el duelo, en la pérdida, y en esa sensación de volver a empezar. Todo adornado con una trama de serie familiar que cuadra perfectamente en el catálogo de Prime Video. Creada por Ian Deitchman y Kristin Robinson, incluye en el reparto a J.R. Ramirez (David Soto), Caleb Baumann (Merritt Soto), Cary Christopher (Justin Jeffries), Leven Miranda (Flora Jeffries), Liv Lindell (Casey Soto), y Cassidy Paul (Penelope Jeffries).

"Me encanta una historia sencilla. Me encantó 'Felicity'. Me gustó 'Parenthood'. Me gustó 'Friday Night Lights'. Me encanta 'Thirtysomething'. Esos grandes dramas de personajes que realmente ya no tenemos tantas oportunidades de ver", dijo Scott Foley para Eurweb. "Y como me gustaba tanto, quería asegurarme de que siguiera siendo así. Una de las maneras en que podía hacerlo era pedir formar parte del proceso creativo y, ser productor ejecutivo de esta serie me lo permitió".

Fecha de estreno: 15 de mayo

Estrenos en Netflix

Berlín y la dama del armiño

Sinopsis: Berlín y su banda se reúnen para robar el célebre cuadro de Leonardo Da Vinci en un escenario único: Sevilla.

'La casa de papel' es, sin duda, una de las grandes series de Netflix, y de la historia reciente de España. Era cuestión de tiempo que la estela siguiera un poco más tras el final, ¿verdad? Pero ninguno supusimos que sería el personaje de Berlín, al que da vida Pedro Alonso, el que tendría un spin-off . Además, con buena acogida tanto de la crítica como del público. Ahora, con su banda regresando en este nuevo caso (Michelle Jenner, Tristán Ulloa...), se plantean algo más grande que la anterior vez: robar un cuadro de Leonardo Da Vinci. Ahí es nada. La nueva entrega de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato cuenta con las incorporaciones de Inma Cuesta en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, y José Luis García-Pérez y Marta Nieto como el Duque y la Duquesa de Málaga.

"Intenté vivirlo con mucha calma y disfrutar del proceso sin pensar demasiado en la presión o en las expectativas", comentó Joel Sánchez, que da vida a Bruce, para GQ. "Ahora siento que hay una relación más cercana con el público. Mucha gente conecta con Bruce desde lugares muy distintos y eso me hace ilusión. También he aprendido a gestionar mejor la exposición y a entender que esto va de seguir creciendo, no de demostrar algo constantemente".

Fecha de estreno: 15 de mayo

Estrenos en Movistar Plus+

Landa

Sinopsis: Retrato, con sus aristas, luces y sombras, del actor más popular de la historia del cine español.

No hay ningún caso como el de Alfredo Landa, que aúna en su carrera las elevadas dosis de cariño que recibió del público con las mejores críticas y reconocimientos en prestigiosos premios y por parte de toda la profesión. Desde el 'landismo' como género cinematográfico, hasta la época de sus grandes papeles, para culminar con la persona detrás del actor, con material inédito y con los testimonios más cercanos a Alfredo. El documental dirigido por Gracia Querejeta y Miguel Olid trata de hacer un repaso exhaustivo a la carrera de nuestro actor, con entrevistas exclusivas, y una mirada propia sobre la España de la época.

Fecha de estreno: 13 de mayo

The Lady

Sinopsis: Jane Andrews, una joven brillante de origen humilde que sueña con escapar de su vida en la pequeña ciudad costera de Grimsby logra un trabajo como ayudante de vestuario de Sarah Ferguson, duquesa de York, Jane cree haber encontrado la puerta de entrada al mundo con el que siempre fantaseó. Pero tras los muros del palacio descubre una realidad muy distinta: el peso de las diferencias de clase, el ridículo social y una constante sensación de no pertenecer a ese lugar. Decidida a reinventarse, Jane se aferra con intensidad a cada oportunidad –a cada amistad, a cada relación amorosa– hasta que la obsesión por mantenerse en ese mundo empieza a fracturar su equilibrio emocional. Entre ambición, dependencia afectiva y una identidad construida sobre la necesidad de ser aceptada, su historia terminará derivando en un escándalo criminal que conmocionó a toda una nación.

De los productores de 'The Crown', llega este true-crime sobre el ascenso y caída de Jane Andrews, asistente de la duquesa de York. El reparto combina talento emergente y rostros reconocibles del drama británico e internacional. Al frente, Mia McKenna-Bruce ('Agatha Christie: las siete esferas'), como Jane Andrews; Natalie Dormer ('Juego de tronos'), como Sarah Ferguson, cuando era duquesa de York; Ed Speleers ('You'), como Tommy Cressman, y Philip Glenister ('Belgravia'), como el inspector jefe encargado de investigar el caso. "Fue un viaje intenso: intentar equilibrar lo que contamos en la serie siendo respetuosos con el hecho de que hay personas reales detrás de esta historia", comentó la propia McKenna-Bruce al presentar la serie.

Fecha de estreno: 14 de mayo

Bala perdida

Sinopsis: Ambientada en el Nueva York de 1998, 'Bala perdida' tiene como protagonista a Hank, quien tiene una perfecta vida disfuncional. Pero, cuando su vecino Russ le pide que cuide de su gato durante unos días, su suerte cambia.

Darren Aronofsky ('Cisne negro') dirige a Austin Butler (nominado al Oscar por 'Elvis') en esta divertidísima, gamberra e hiperviolenta comedia criminal basada en la novela 'Caught Stealing' de Charlie Huston. Aronofsky se aleja de su estilo sombrío y evoluciona hacia un cine similar al de directores como Guy Ritchie. "Solía pensar que tenía que destruir el resto de mi vida para ser un gran artista. [Tenía] este miedo a que mi propia experiencia, mis propias emociones y mi alma no fueran suficientes", confesó Butler en una entrevista para Vanity Fair, hablando sobre el proceso del acercamiento a los personajes que interpreta.

"Añoro cuando una aventura extramatrimonial ponía en apuros al presidente de Estados Unidos", comentó el director sobre el cine actual, en una entrevista para Fotogramas.

Fecha de estreno: 15 de mayo

Estrenos en Disney Plus

The Punisher: One last kill

Sinopsis: Mientras Frank Castle busca un sentido más allá de la venganza, una fuerza inesperada le empuja de nuevo a la lucha.

Jon Bernthal es uno de esos actores con suficiente presencia como para que le recuerdes aunque salga solo unos segundos en una serie o una película. Le hemos visto recientemente como el hermano de Carmen en 'The Bear' y, hace algunos años, como Frank Castle 'El Castigador', en el universo de Marvel que creó Netflix, todo girando en torno al 'Daredevil' de Charlie Cox. Ahora Disney Plus recupera al actor y al personaje, en este especial que sirve como presentación de The Punisher antes de que le veamos en la película 'Spider-Man 4: Brand New Day' junto a Tom Holland.

"Creo que hay una razón por la que ese personaje ha resonado tan profunda y fuertemente como lo ha hecho. En los corazones y las mentes de los fans de los cómics, de los primeros en responder, de los militares y de la gente de todo el mundo. Creo que hay un poco de Frank Castle en todos", se sinceró el actor en una entrevista para Collider.

Fecha de estreno: 15 de mayo

Rivales (Temporada 2)

Sinopsis: La batalla por la franquicia televisiva de Central South West alcanza su punto álgido cuando la guerra entre Corinium y Venturer entra en una fase nueva y peligrosa. Más despiadado que nunca, Tony Baddingham está decidido a desmantelar a sus rivales pieza por pieza, aprovechando los escándalos y manipulando a quienes le rodean para mantener su control del poder.

En medio del hedonismo y el glamour de los excesos de los años 80, las vidas personales de nuestros protagonistas de Rutshire se desmoronan. Los matrimonios se fracturan bajo el peso de la ambición, los romances clandestinos amenazan con destruir familias y secretos enterrados durante años salen a la luz con consecuencias explosivas. A medida que las rivalidades llevan a todos al límite, las lealtades se ponen a prueba y los corazones se rompen en la lucha por la victoria. Pero ¿cuál es el verdadero precio de la guerra?

La serie protagonizada por David Tennant (que hace doblete esta semana junto a 'Good Omens'), Alex Hassell, Aidan Turner, Nafessa Williams y Bella Maclean regresa con una segunda temporada bastante esperada. Porque los primeros episodios tuvieron una acogida muy buena por parte de la crítica. Siempre nos ha gustado saber historias de ricos, y sobre todo si no dejan de pelearse entre ellos. Eat the rich, ¿verdad? Esta segunda temporada cuenta con dos partes de seis episodios cada una. La primera parte llega el 15 de mayo con tres episodios de estreno y la segunda parte se estrenará a finales de 2026.

Además, contará con estrellas invitadas de la talla de Hayley Atwell ('Misión Imposible: Sentencia Mortal') o Rupert Everett ('La boda de mi mejor amigo')

Fecha de estreno: 15 de mayo

Estrenos en Filmin

La gran Lillian Hall

Sinopsis: Lillian Hall, actriz que es sinónimo de Broadway, nunca se ha perdido una representación a lo largo de su dilatada e ilustre carrera. Ni por su hija, ni por enfermedad, ni por ningún motivo. Sin embargo, en los ensayos previos a su próxima producción, su confianza se ve desafiada. La gente y los acontecimientos conspiran para arrebatarle la posibilidad de hacer lo que más le gusta.

Dirigida por Michael Cristofer a partir de un guión de Elisabeth Seldes-Annacone, cuenta con el sello de calidad de HBO pero nos llega gracias a Filmin. Lo interesante sobre todo está en su apartado artístico: Jessica Lange y Kathy Bates. Dos leyendas del mundo de la interpretación, ambas ganadoras del Oscar. Una obra sobre el teatro y sobre un sueño artístico, con una actuación increíble de Lange. "Muchos de mis personajes bordean los límites de la cordura, y para mí eso es siempre lo más interesante de interpretar", se sinceró la actriz en una entrevista para Vanity Fair.

Fecha de estreno: 15 de mayo

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