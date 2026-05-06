Confirmado por Netflix el final definitivo de la serie 'Berlín' tras el anuncio de Pedro Alonso de su salida

La cuenta atrás para el golpe más grande de la historia ya ha comenzado. Netflix ha publicado el tráiler oficial y nuevas imágenes de 'Berlín y la dama del armiño', la segunda temporada del spin-off de 'La casa de papel' y que será su final definitivo tras la decisión de Pedro Alonso de abandonar definitivamente al personaje que le ha lanzado a la fama.

Cabe recordar que la nueva entrega de la serie, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato y que continúa el universo de 'La casa de papel' y 'Berlín y las joyas de París', se estrenará en Netflix a nivel global el próximo viernes 15 de mayo.

Pedro Alonso ('Berlín y las joyas de París', 'La casa de papel'), Michelle Jenner ('Berlín y las joyas de París', 'Isabel'), Tristán Ulloa ('Berlín y las joyas de París', 'El caso Asunta'), Begoña Vargas, ('Berlín y las joyas de París', 'Bienvenidos a Edén'), Julio Peña Fernández ('Berlín y las joyas de París', 'El cautivo') y Joel Sánchez ('Berlín y las joyas de París', 'La favorita 1922') retoman sus papeles en esta nueva entrega.

Al reparto de esta nueva temporada se suman Inma Cuesta ('El desorden que dejas') en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez ('Honor') y Marta Nieto ('Madre') como el Duque y la Duquesa de Málaga.

El motivo por el que Pedro Alonso abandona 'Berlín'

Coincidiendo con el lanzamiento del tráiler, Pedro Alonso ha confirmado este miércoles en una entrevista en El País su decisión de abandonar 'Berlín'. "He tenido un viaje de reconexión con mi intuición a lo largo de los años. En ningún momento de estos nueve años, hasta este pasado, había sentido que tenía que cerrar este ciclo. Sí había tenido dudas en varios momentos sobre si yo podía sostener el personaje", empieza diciendo.

"Pero el año pasado fue muy duro, el rodaje fue muy demandante en lo físico y psicológico. Fue paralelo a la enfermedad y fallecimiento de una persona que me ha acompañado durante toda mi trayectoria profesional, Clara Heyman, mi única representante. No me di cuenta del impacto que estaba teniendo en mí a todos los niveles hasta que terminé de rodar", asevera.

"Tengo la sensación de que he completado un ciclo descomunal de la vida con un personaje que me ha hecho volar muchísimo y que la mejor forma de honrar todo lo que me había pasado era soltarlo. Ha sido tomar la decisión y sentir que mi vida se movía de cabeza hacia lo siguiente. Es una cuestión de piel, saber que para vivir la vida uno tiene que entender que hay fases, y que una vida son varias vidas", confiesa también el actor.

Asimismo, Pedro Alonso deja claro que no hay un final grabado en sí de 'Berlín', porque su decisión llegó después del rodaje. "Nadie sabía que yo iba a tomar esa decisión durante el rodaje, pero pienso que es un final natural. Se dejan semillas que conectan con todo el mecanismo de lo que estaba en La casa de papel", concluye.

A este respecto cabe decir que Netflix ha confirmado a Vertele que con la marcha de Pedro Alonso, 'Berlín' concluirá tras dos temporadas. No obstante, hay que recordar que la plataforma trabaja en un nuevo spin-off de 'La casa de papel' que llevará por título 'Buscametales' centrada en el personaje del inspector Luis Tamayo (Fernando Cayo).

Así es 'Berlín y la dama del armiño'

Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.

Nuevas imágenes de 'Berlín y la dama del armiño y su tráiler