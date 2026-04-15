Netflix extiende el universo de 'La casa de papel' con un nuevo spin-off de un personaje inesperado

Si hay una serie que ha sido todo un éxito mundial es 'La casa de papel'. Y por ello, Netflix quiere seguir ampliando el universo de la serie que se llevó un Premio Emmy Internacional, y ya prepara un nuevo spin-off más allá de 'Berlín', la precuela protagonizada por Pedro Alonso.

Tras lo adelantado por El Confidencial Digital y por el podcast 'Praimtaim', ahora es Yotele la que ha avanzado todos los detalles de esta nueva serie heredera del espíritu de 'La casa de papel'. En concreto su protagonista y su título provisional.

En este sentido, según los datos aportados por los diferentes medios anteriormente citados, la nueva serie estará protagonizada por el inspector Luis Tamayo, el policía al que interpretó Fernando Cayo en la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

Asimismo, según informa Yotele, la serie que lleva por título 'Buscametales' ya ha comenzado su rodaje aunque por ahora Netflix no quiere hacer declaraciones oficiales pues tiene su mente puesta en el estreno de la segunda temporada de 'Berlín y la dama del armiño', que llegará a la plataforma el próximo 15 de mayo.

Así será 'Buscametales', la secuela de 'La casa de papel'

Najwa Nimri y Fernando Cayo en 'La casa de papel'

De esta forma, 'Buscametales' pondrá el foco en el equipo de policías que investigó el robo de 'La casa de papel'. La nueva serie seguirá al equipo liderado por Luis Tamayo en una nueva operación marcada por una obsesión muy concreta: encontrar el oro que la banda del Profesor logró sacar del Banco de España y ocultar después del atraco.

Es decir, esta nueva serie de Netflix retomaría una de las tramas que quedó abierta tras el final de 'La casa de papel'. Y con ello está previsto que 'Buscametales' recupere también a uno de los protagonistas más queridos de la serie original que emitió Antena 3: El Profesor.

Por lo que, todo apunta a que Álvaro Morte volverá a meterse en la piel del cerebro del robo del Banco de España realizando un cameo en uno de sus capítulos.