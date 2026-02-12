Llega a La 1 de RTVE la serie de mayor éxito de Movistar Plus+ de los últimos años sobre el post franquismo y el 23-F

RTVE sorprendió este miércoles durante la emisión de la semifinal de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad al anunciar el estreno en abierto de la miniserie 'Anatomía de un instante'. Un movimiento bastante insólito porque hay que recordar que se trata de una ficción de Movistar Plus+.

Esta miniserie basada en la novela de Javier Cercas analiza el golpe de Estado del 23-F. Y por ello, La 1 de TVE anuncia que la emitirá íntegra el próximo domingo 22 de febrero, en la previa a la celebración del 45 aniversario de un acontecimiento que pudo cambiar nuestra historia más reciente.

Lo llamativo además de que TVE emita una serie que es producción de Movistar Plus+ es que La 1 ha decidido ofrecerla del tirón en una misma noche. Cabe recordar que la miniserie consta de cuatro episodios, por lo que acabará de madrugada. En cada uno de los episodios la miniserie aborda uno de los personajes protagonistas del golpe de estado.

'Anatomía de un instante' está dirigida por Alberto Rodríguez y escrita por Rafael Cobos, Fran Araújo y el propio Rodríguez, con producción de José Manuel Lorenzo (DLO Producciones). El reparto está encabezado por Álvaro Morte, Eduard Fernández, Manolo Solo, David Lorente, Óscar de la Fuente, Juanma Navas, Miki Esparbé, Alejandra Onieva, Carmen Blasco y Pedro Casablanc.

🗓️ No te pierdas el DOMINGO 22 DE FEBRERO 'Anatomía de un instante' en @La1_tve. pic.twitter.com/5vNBq63RL4 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 12, 2026

'Anatomía de un instante' se estrenará por tanto en abierto tres meses después de su estreno en Movistar Plus+ y tras haber sido considerada una de las mejores series del 2025. De hecho, fue la ganadora del Premio a Mejor Ficción en los Premios Forqué. Y aunque en los Premios Feroz se fue de vacío contó con hasta cinco nominaciones.

Por si fuera poco, hay que recordar que 'Anatomía de un instante' registró el mejor arranque de una serie original Movistar Plus+ en los tres últimos años, situando a la serie entre las producciones con mayor seguimiento de la plataforma. Y es que tres de cada cuatro espectadores que vieron el primer episodio continuaron enganchados a la serie, demostrando un nivel de seguimiento excepcional. Además la serie lideró en España el top 10 de series con más menciones en redes sociales y fue la segunda ficción con mayor interacción digital.

Así es 'Anatomía de un instante'

Partiendo del golpe de Estado del 23 F, que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981, 'Anatomía de un instante' disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la transición democrática.

Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.