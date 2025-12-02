Esta serie española es la más vista de Movistar Plus+ y firma su mejor audiencia del último trienio

No es habitual que las plataformas ofrezcan datos de audiencia de sus series más allá de compartir cuáles son las series más vistas en un periodo concreto. Sin embargo, Movistar Plus+ ha hecho una excepción al hablar del éxito de 'Anatomía de un instante'.

Así, la plataforma ha querido compartir las cifras más destacadas del estreno de la miniserie dirigida por Alberto Rodríguez ('Modelo 77') basada en la novela de Javier Cercas sobre el 23-F.

'Anatomía de un instante' ha registrado el mejor arranque de una serie original Movistar Plus+ en los tres últimos años, situando a la serie entre las producciones con mayor seguimiento de la plataforma. Según ha avanzado en un comunicado, tres de cada cuatro espectadores que vieron el primer episodio continuaron enganchados a la serie, demostrando un nivel de seguimiento excepcional.

El éxito de público de 'Anatomía de un instante' coincide también con el buen momento de la serie a nivel de crítica. De hecho, la ficción acaba de ser nominada a cinco premios Feroz (Mejor serie dramática, Mejor actor para Álvaro Morte, Mejores actores de reparto para Eduard Fernández y Manolo Solo y Mejor guion) y a dos premios Forqué (Mejor serie y Mejor interpretación masculina para Morte).

Pero lejos de quedarse ahí, durante la semana posterior a su estreno el 20 de noviembre, 'Anatomía de un instante' lideró en España el top 10 de series con más menciones en redes sociales y fue la segunda ficción con mayor interacción digital.

Así es 'Anatomía de un instante'

'Anatomía de un instante' está dirigida por Alberto Rodríguez y escrita por Rafael Cobos, Fran Araújo y el propio Rodríguez, con producción de José Manuel Lorenzo. El reparto está encabezado por Álvaro Morte, Eduard Fernández, Manolo Solo, David Lorente, Óscar de la Fuente, Juanma Navas, Miki Esparbé, Alejandra Onieva, Carmen Blasco y Pedro Casablanc.

Basada en la novela de Javier Cercas sobre el intento de golpe de Estado del 23-F, la serie es una producción original de Movistar Plus+ en colaboración con DLO Producciones y en asociación con ARTE France.

Sinopsis de la serie

Partiendo del golpe de Estado del 23 F, que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981, 'Anatomía de un instante' disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la transición democrática.

Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.