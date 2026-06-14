'La Promesa', avance semanal del 15 al 19 de junio con una reducción de capítulos y dos marchas en el horizonte

'La Promesa' interrumpirá su emisión este lunes 15 de junio por el partido de España, que debutará en el Mundial FIFA 2026 frente a Cabo Verde. De modo que el próximo capítulo, el 854, se retrasará al martes 16 en su horario habitual (18:35 horas). El miércoles 17, el jueves 18 y el viernes 19 la ficción también se ofrecerá con normalidad.

En el primer episodio de la semana Martina se enfada con Jacobo por mentirle sobre la oferta de trabajo en Nueva York, él asegura que lo hizo por amor. Manuel se indigna ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palacio, pero Ciro lo manipula hasta la duda.

Curro le confiesa a Alonso que usó la carta que le dio en caso de emergencia, el marqués no revela su contenido. Se corre la voz sobre la oposición de Cristóbal al ascenso de Ricardo a segundo mayordomo. El servicio empieza a odiar a Ballesteros.

Julieta mejora de salud y Ángela le cuenta el parecido entre su caso con el de Jana. El doctor examina a Adriano, quien le pide que no revele sus progresos. Leocadia sugiere a Curro y Ángela que retrasen la boda hasta que el título de conde sea oficial, pero ellos deciden ignorarla.

Lope se sincera con Vera, lo que hizo fue para convertirse en alguien digno de ella. A pesar de ello, la hija del duque de Carril no cede. Leocadia regaña a Cristóbal por los desajustes en el servicio y aumenta la tensión entre ellos. Alonso, finalmente, también considera coherente retrasar la boda de Curro y Ángela… ¿terminarán aceptando?

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles 17 de junio

Ángela acepta retrasar la boda con Curro hasta que se formalice su título de conde. Adriano aconseja a Martina que le cuente la verdad, que están enamorados. Ella le confiesa a Jacobo que el hombre que la besó sigue en su mente, pero no se atreve a revelar su identidad. Leocadia comparte su felicidad con Cristóbal por el retraso de la boda, pero él no está de humor.

Manuel le da dinero a Ciro para pagar las facturas, pero el joven lo considera insuficiente y el heredero del marquesado se niega a pagar más. Curro le cuenta a Pía que la boda se retrasa, pero ella no se atreve a decirle que Leocadia mató a Jana. Ciro informa a Julieta que ha pagado parte de la obra, pero no le dice que fue gracias a Manuel.

Carlo y María, cada vez más unidos, confían en que todo saldrá bien. Teresa reprocha a Cristóbal que tuviese una amante mientras estaba con ella, y él la destituye definitivamente de su puesto de ama de llaves. Lope continúa intentando recuperar el amor de Vera: declara su amor a la joven y le pide que se vaya con él a Madrid.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del jueves 18 de junio

Julieta le pregunta a Manuel si sabe cómo ha conseguido Ciro el dinero para las obras de su casa. Él le miente: no tiene ni idea… Jacobo le pregunta a Martina si su relación con el hombre del Patronato ha acabado. Una llamada de teléfono le libra de darle respuesta. Más tarde, le pregunta a Adriano si Martina sigue con otro hombre y él calla la verdad.

Los criados se enteran de la destitución de Teresa y ella les pide que no intercedan por ella. Las cocineras se dan cuenta de que María ya debería haber parido, pero ella les pide que no la presionen. Además, Candela dice que será niño, ¡el péndulo nunca miente! Lope no se da por vencido y luchará por el amor de Vera cueste lo que cueste. La pregunta es: ¿y ella?

Curro y Ángela hablan de su futuro: lo primero es que ella acabe su carrera en Suiza. La joven le cuenta a Leocadia sus planes. A la señora de Figueroa no le hace ninguna gracia tenerla lejos, pero no se lo dice. Alonso reprende a Ciro por chantajear a Manuel, sin saber que Julieta lo está escuchando todo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del viernes 19 de junio

Julieta se avergüenza de la extorsión de Ciro y Manuel le pide que lo olvide y se centre en su recuperación. Leocadia informa a Alonso de que Curro y Ángela quieren marcharse lejos, algo que molesta al marqués. Adriano practica con Martina para recuperar la visión y así los interrumpe Jacobo, que no se cree que su amigo haya decidido ocultarle sus progresos.

Más tarde, Adriano se siente como un traidor y Martina lamenta no atreverse a decirle la verdad. María se empeña en realizar tareas pesadas, a pesar de que Carlo le advierte de los riesgos en su estado. Teresa cuenta a sus compañeras el motivo de su destitución como ama de llaves.

Curro tiene una gran propuesta para Pía: ¡quiere que lo lleve al altar! La señora Adarre sigue sin atreverse a confesarle la verdad sobre Leocadia… Las cocineras intentan convencer a Ricardo de que acepte el ascenso, pero él se niega. Curro admite delante de Alonso que marcharse lejos es una opción, pero no definitiva. Ciro le dice a Manuel que se van: dejan La Promesa. Lope decide dar el paso definitivo con Vera y le pide matrimonio. ¿Aceptará la hija de los duques de Carril?