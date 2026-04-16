Giro en TVE: La 1 reorganiza su programación y coloca 'Aquí la tierra' en un horario y día infrecuente

Dentro de los numerosos cambios de programación que La 1 de RTVE implementará el próximo sábado por la Copa del Rey, se ha hecho oficial un movimiento totalmente inesperado respecto a uno de sus productos estrella de la tarde. Hablamos de 'Aquí la tierra', principal activo de la cadena pública en la franja vespertina diaria junto a 'La Promesa'.

El programa divulgativo saltará a la tarde del sábado (19:25 horas) con Quico Taronjí al frente. Un día y una franja de emisión infrecuentes, pero no inéditos. Recordemos que, a modo de cobertura especial, La 1 ya testó el formato durante el tren de borrascas que sufrimos en invierno.

Esta vez, la emisión adicional de 'Aquí la tierra' relevará a 'Cine de Barrio', que desaparecerá completamente de su parrilla, como medida de reajuste de RTVE derivada de esa final de la Copa del Rey que disputarán este 18 de abril el Atlético de Madrid y el Real Sociedad.

Como el encuentro deportivo se ofrecerá a las 21:00 horas, y no a las 22:00 horas como sucedió el pasado año, La 1 fijará un espacio previo al partido a partir de las 20:20 horas. De modo que la dirección del canal ha optado por suprimir el clásico contenedor del cine español y colocar de 19:25 a 20:20 horas una edición extra de 'Aquí la tierra', que ejercerá de puente entre la película 'Jumanji' y el espacio previo a la final del torneo.

Antes de la 'Sesión de tarde', La 1 de TVE retransmitirá el partido de clasificación para el mundial femenino entre la selección española y la ucraniana, previsto para las 16:00 horas; justo después del 'Telediario 1'. Por lo que la cadena pública se volcará con el fútbol en la jornada de este sábado.

Así queda la programación vespertina y nocturna de La 1 el sábado 18 de abril: