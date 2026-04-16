Comunicado oficial: 'Torrente, Presidente' se estrena en televisión y ya tiene plataforma y fecha

'Torrente, Presidente', gran fenómeno del cine español, prepara su salto al streaming con unos datos absolutamente apabullantes. Tras la última actualización, realizada a mediados de abril, acumula casi 25 millones de euros de recaudación y más de 3,3 millones de espectadores; alcanzando así el hito de ser la película española más taquillera de la última década y la más productiva de toda la saga.

Esos son los resultados totales a día de hoy, pero recordemos el boom colosal del primer fin de semana, pues reventó la taquilla al rebasar los 7 millones de euros por la alta concurrencia que cosechó el viernes, sábado y domingo. Y a ese éxito cuantitativamente hablando, hubo que sumar un veredicto atronador del público con sus reseñas: "Inteligente, irreverente y absorbente".

Entretanto, muchos se preguntaron cuándo se podría ver 'Torrente, Presidente' en televisión mediante plataformas. Y el propio Santiago Segura hizo frente a ese interrogante y avanzó que ese estreno podría producirse en verano a través de Netflix.

Pues bien, ahora ha sido el gigante del streaming el que ha confirmado que, efectivamente, la comedia se lanzará en el periodo estival como así había adelantado el cineasta. Eso sí, por ahora han preferido reservarse la fecha exacta de un lanzamiento que, a buen seguro, se traducirá en uno de los más exitosos de la plataforma.

"Comunicado oficial: en verano recibiremos la visita de un presidente del Gobierno", ha notificado el perfil oficial de Netflix en la red social X, causando verdadera sensación entre los fans de esta cinta participada por Atresmedia Cine.

Comunicado oficial: en verano recibiremos la visita de un presidente del Gobierno. pic.twitter.com/rrXIZtOOGR — Netflix España (@NetflixES) April 16, 2026

Así es 'Torrente, Presidente': Sinopsis, reparto y tráiler

A lo largo de 102 minutos de metraje, el personaje principal, José Luis Torrente, convencido para meterse en política y con su estilo vulgar, grotesco y lleno de disparatadas ocurrencias, consigue convertirse en líder de un partido populista llamado 'NOX', con el que, a su vez, se hace una caricatura de la extrema derecha española. Es el eje argumental del largometraje.

Ramón Langa, Carlos Areces, Gabino Diego, Coté Soler, Willy Bárcenas, El pequeño Nicolás, Josele Román, el difunto Fernando Esteso, Leo Harlem o Jordi Sánchez acompañan a Santiago Segura en el reparto de 'Torrente, Presidente'; que cuenta además con la participación de estrellas internacionales como Alec Baldwin o Kevin Spacey y con cameos como el del expresidente Mariano Rajoy, el cantante Omar Montes o el agitador ultraderechista Vito Quiles, así como el de rostros de Atresmedia, participadora del film, como Juan del Val, Jordi Évole o José Yélamo.