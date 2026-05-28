Netflix pone fecha de estreno al final de una de las series españolas de mayor éxito con su temporada 4

Tras anunciar el final definitivo de 'Machos Alfa' con su sexta temporada, ahora Netflix ha sorprendido al comunicar que la otra serie que producen con los hermanos Alberto y Laura Caballero, 'Muertos S.L.' concluirá también con su próxima temporada.

Así, el gigante del streaming ha anunciado este jueves que la cuarta temporada de la comedia ambientada en una funeraria será la última y supondrá el fin de la historia que empezó en Movistar Plus y que saltó sorpresivamente a Netflix en su tercera temporada.

La última tanda de episodios de 'Muertos S.L.' llegará a Netflix el próximo 7 de agosto a nivel global poniendo fin a la historia de la Funeraria Torregrosa. Precisamente, los últimos capítulos versarán sobre quién se quedará finalmente con el sillón de director: Chemi (Diego Martín) o Dámaso (Carlos Areces).

La cuarta y última temporada de la ficción producida por Contubernio constará de seis episodios y servirá para cerrar todas las tramas abiertas. En cuanto al reparto seguirá intacto con Carlos Areces ('La que se avecina') de nuevo al frente junto a Amaia Salamanca ('Siempre es invierno', 'Bienvenidos a Edén'), Salva Reina ('Legado', 'Dos Tumbas'), Diego Martín ('Machos Alfa', 'Legado'), Adriana Torrebejano (Coartadas, Bajo un volcán), Ascen López ('Machos Alfa', 'Casi todo bien'), Aitziber Garmendia ('Sin instrucciones', 'Machos Alfa'), Gerald B. Fillmore ('Amor en toda la cara', 'Reyes de la noche'), Roque Ruiz ('El cuco de cristal', 'Las hijas de la criada'), Bárbara Santa-Cruz ('El refugio atómico', 'Atasco'), Lorea Intxausti ('Yo no moriré de amor','Go!aze'), Manolo Cal ('Cuéntame cómo pasó') y Lucía Quintana ('Sentimos las molestias', 'Matadero').

Con el final de 'Muertos S.L.' y 'Machos Alfa', los hermanos Caballero se quedan prácticamente sin ficción a la espera de conocer qué pasará con 'La que se avecina', cuya última temporada se encuentra en pleno rodaje, y si trabajan en alguna otra serie nueva con Netflix u otra plataforma.

Así será el final de 'Muertos S.L.'

La cuarta temporada arranca con una gran incógnita: ¿quién se quedará con el codiciado sillón de director? Chemi tiene la solución perfecta: propone ocupar el puesto "solo un ratito", lo justo para dejar su impronta, y después ya, si eso, que se encargue Dámaso.

Esta situación se vuelve muy frustrante para el comercial, que da bandazos entre intentar hundir y pelotear a su nuevo jefe. Mientras tanto, la mente de Chemi no descansa y empieza a implementar nuevas medidas que quizá funcionen en otro sitio... pero no tanto en un tanatorio.