Los 10 potentes estrenos que ver en Netflix este mes de junio: de 'Oasis' con Ana Garcés a 'Torrente Presidente'

Netflix presenta su catálogo de estrenos para este mes de junio de 2026, repleto de nuevas películas y series para devorar durante este inicio del verano. Empezando por el polémico documental sobre el juicio contra Michael Jackson allá por 2005, que ya ha alertado a los fans del cantante, ya que todo parece indicar que podríamos estar ante un nuevo documental que busque recrearse en los aspectos escabrosos del juicio más que en el veredicto final. Pero, para detalles escabrosos, ahí tendremos una nueva adaptación de Harlan Coben, el gran escritor de misterio, con su nueva miniserie 'Te encontraré'. Y también hay hueco para la espera temporada 2 de 'Avatar: La leyenda de Aang'.

En su catálogo de ficción, su apuesta más esperada será la nueva serie española 'Oasis' protagonizada por Ana Garcés y Tomy Aguilera. Este será el primer gran proyecto de la actriz en televisión tras su salida de 'La Promesa' hace más de un año. Así, está llamada a ser una de las grandes apuestas del verano.

En el terreno de películas, vamos a poder disfrutar de un nuevo thriller protagonizado por Candela Peña y Ana Rujas, 'La desconocida', que esperamos se cuele entre lo más visto del catálogo de la plataforma. Además de la nueva comedia romántica de Jennifer López o un nuevo título protagonizado por el hombre de moda: el ex luchador de la WWE John Cena. Pero es que también nos llega 'Torrente, Presidente', la nueva locura de Santiago Segura, y una de las películas más taquilleras de la historia de nuestro cine y que más polémica ha traído este año.

Estrenos de series

Michael Jackson: El veredicto

Sinopsis: Esta docuserie de tres partes reconstruye el juicio de Michael Jackson —y todo lo que lo rodeó— a partir de los testimonios de quienes lo vivieron desde dentro de la sala.

Michael Jackson vuelve a estar de moda. Su biopic, que se estrenó el pasado mes de abril en cines, va camino de convertirse en el biopic más taquillero de la historia del cine, acercándose cada vez más a los 1.000 millones en taquilla. Su legión de fans no quiere que se siga manchando el nombre del artista (recordemos documentales como 'Leaving Neverland'), y están demostrando la importancia de Jackson en la cultura pop. Lejos queda ya ese año 2005 en el que tuvo lugar el juicio contra la estrella, acusado de abuso de menores, y en el que fue absuelto de todos los cargos por un jurado popular. Este documental trata de reconstruir cómo fue aquel juicio, aunque como siempre que se aborda la vida del cantante, desde un prisma bastante capcioso. ¿Se atendrán a los hechos o a meras conjeturas?

Fecha de estreno: 3 de junio

El asesinato de Rachel Nickell

Sinopsis: Una joven madre es asesinada a plena luz del día en Londres delante de su hijo pequeño. El documental examina este caso de asesinato que se prolongó varios años.

Todo ocurrió en Wimbledon Common, un parque al suroeste de Londres, en 1992. Una mujer es asesinada, recibiendo 49 puñaladas en el cuello y el torso y murió en el acto, y todo delante de su hijo pequeño de dos años. Lo curioso del caso es que el primer acusado fue absuelto años después, y con nuevas técnicas forenses, ya en los años 2000, se encontró al verdadero culpable: Robert Napper, un asesino convicto con esquizofrenia paranoide. Un caso que sacudió la sociedad inglesa durante la década de los 90.

El hijo, Alex Hanscombe, ha participado como consultor de la serie. "Tengo recuerdos de mis dos padres juntos, algunos recuerdos muy tempranos", contó en una sesión de preguntas y respuestas de Netflix. "Tuve la suerte de tener dos padres increíblemente cariñosos que se preocupaban profundamente por mí, que hacían todo lo posible por mí y estaban dispuestos a sufrir por mí. La sensación de amar y ser amado de vuelta, y la pureza de ese tipo de amor, es algo imposible de olvidar. No puedo explicar el deseo o la fuerza para seguir adelante y superar lo que nos pasó".

Fecha de estreno: 4 de junio

Te encontraré

Sinopsis: Un padre encarcelado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo, lo que le obliga a escapar y descubrir la verdad.

Harlan Coben firmó un acuerdo multimillonario allá por 2018 para la adaptación de varias de sus novelas en miniseries o películas de Netflix. En 2022 se renovó el contrato y, cada año, al menos llega una adaptación al catálogo de la plataforma de streaming. Y deben estar frotándose las manos, porque todas estas propuestas funcionan, colocándose siempre entre lo más visto en casi todos los países. Ahora le toca el turno a 'Te encontraré', con Sam Worthington como protagonista junto a Britt Lower, la estrella de la serie de Apple 'Separación'. Y sí, sabemos que este nuevo título made in Coben también va a triunfar, porque tiene todos los elementos que nos gustan: escape de prisión, hijo que podría estar vivo, persecuciones...

Fecha de estreno: 18 de junio

Oasis

Sinopsis: 'Oasis' es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida. Pero todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.

La nueva serie original creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego llega este mes de junio a Netflix. Una nueva propuesta juvenil que puede recordar a otros títulos similares como 'Bienvenidos a Edén'. Ana Garcés, Tomy Aguilera (al que también vimos en la mencionada 'Bienvenidos a Edén') y Victoria Kantch son los protagonistas junto a Manel Duarte, Berta Castañé, Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez.

"Es una serie muy diferente, contemporánea. No te puedo desvelar mucho, pero lo que sí te puedo decir es que es una serie muy divertida, muy activa, muy dinámica y... no sé, yo me lo estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo un montón, es muy diferente a todo lo que he hecho y me apetece mucho", nos contó Ana Garcés, a la que conocimos en 'La Promesa'.

Fecha de estreno: 19 de junio

Avatar: la leyenda de Aang (Temporada 2)

Sinopsis: Tras una victoria agridulce al salvar a la Tribu del Agua del Norte de la invasión de la Nación del Fuego, el Avatar Aang, Katara y Sokka se reagrupan y emprenden una misión para convencer al esquivo Rey de la Tierra de que se una a su lucha contra el temible Señor del Fuego Ozai.

'Avatar: la leyenda de Aang' es una de las series más reconocidas y aplaudidas de la animación en los últimos 25 años. A lo largo de varias temporadas seguimos al joven Kang en su lucha por unir de nuevo a todas las naciones junto a sus inseparables Katara y Sokka, siempre batallando contra la poderosa y avariciosa Nación del Fuego. La primera temporada de esta adaptación en acción real creó nuevos fans, y gustó a gran parte del fandom de la serie original, aunque fue bastante criticado su uso del color (convirtiéndolo todo en tonos mucho más grises, contrastando con el colorido de la animación).

Ahora, dos años después, llega la segunda temporada, que nos mostrará nuevos personajes como Toph, tan vital en la serie original, y que aquí interpretará Miya Cech. "Es un poco mayor, así que ya no es como una niña pequeña. Sigue siendo la misma fiera, un poco valiente, y llama a alguien 'pies ligeros' bastante a menudo", contó la actriz en una entrevista para Hobby Consolas. "Creo que va a haber muchas cosas que el fandom va a recordar de la serie de animación y muchas cosas que le va a entusiasmar ver que son totalmente nuevas. Estoy entusiasmada".

Fecha de estreno: 25 de junio

Estrenos de películas

La desconocida

Sinopsis: Una mujer (Ana Rujas) es hallada por la policía dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, amordazada y maniatada. Incapaz de recordar su identidad, es trasladada al hospital, donde su vida vuelve a estar en peligro tras un intento de asesinato. La detective Anna Ripoll (Candela Peña) es asignada para investigar este enigmático caso junto al oficial Quique Zárate (Pol López). Juntos se embarcarán en una carrera a contrarreloj por descubrir la identidad de esta misteriosa mujer y los secretos ocultos en su memoria.

Basada en una novela de Rosa Montero, escrita junto al autor francés Olivier Truc, llega este nuevo thriller de Netflix con Candela Peña dando vida a una detective que debe descubrir la identidad de una mujer, interpretada por Ana Rujas, que ha perdido la memoria por completo. "Me muero de ganas de ver cómo ese equipo formidable ha plasmado todo ese suspense en el film", comentó Montero para Netflix. Junto a Manolo Solo y Kira Miró, Gabe Ibáñez se encarga de dirigir la película con un guion escrito por Lara Sendim, responsable de la adaptación de 'Los renglones torcidos de Dios' junto a Guillem Clua y Oriol Paulo.

Fecha de estreno: 5 de junio

México 86

Sinopsis: México nunca ha ganado un Mundial… pero alguien decidió que eso no era un problema. México 86 es la historia de Martín de la Torre, un tipo con hambre que encontró la forma de meterse hasta la cima y llevar el Mundial del ’86 a México como fuera, usando puro ingenio, audacia y cero escrúpulos. Porque si no se puede ganar en la cancha… siempre hay otras formas de jugar.

Diego Luna vuelve al terreno del streaming después de deslumbrar con el que es, probablemente, uno de los mejores proyectos de la historia de Star Wars: 'Andor'. Ahora le toca el turno a Netflix, en esta película en la que da vida a Martín de la Torre, y que sitúa la historia alrededor del mítico mundial de México en 1986. "Es un México que tengo muy grabado y vivo en mi memoria. Tenía apenas seis años cuando pasó el terremoto. Hablar de México 86 es hablar de mi infancia y de mi primer acercamiento al futbol. Una relación que empezó ahí y no ha terminado todavía", confesó el actor en una entrevista para EFE. Dirigida por Gabriel Ripstein, uno de los responsables de varios episodios de 'Narcos', confirmó que la historia estará basada en hechos reales, y que también abordará los cambios políticos que vivió el país durante la década de los 80.

Fecha de estreno: 5 de junio

Turbulencia en la oficina

Sinopsis: Jackie, presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz, dirige su empresa con mano dura, imponiendo una estricta normativa que prohíbe las relaciones entre empleados. Sin embargo, cuando un nuevo y atractivo abogado se incorpora a la compañía y comienza a trabajar para ella, esa norma se pondrá a prueba.

Jennifer López es una de esas superestrellas que conoce todo el mundo. Aunque en el apartado musical lleva tiempo sin conseguir un éxito como los del pasado, la artista polifacética sigue demostrando que también puede ser un reclamo en el mundo del cine. No solo acaba de estrenar el musical 'El beso de la mujer araña', sino que ahora tiene tiempo para otra película, en este caso en el mundo del streaming, en Netflix. 'Turbulencia en la oficina' es una clásica comedia al estilo JLO, que cuenta con Brett Goldstein (inolvidable Roy Kent en 'Ted Lasso') como compañero de viaje. Dirigidos por Ol Parker, responsable de 'Mamma Mía: Una y otra vez', estamos ante una de estas historias románticas que tan bien sabe hacer la cantante y actriz.

Fecha de estreno: 5 de junio

Hermanito

Sinopsis: La vida de un famoso agente inmobiliario se ve alterada cuando su excéntrico hermano pequeño reaparece inesperadamente.

John Cena quizá sea uno de los actores que más trabajan en Hollywood en la actualidad. No solo por sus apariciones esporádicas en la WWE que le vio crecer, sino por la multitud de películas y series en las que participa a lo largo del año. 'Hermanito' es su última propuesta, una comedia al puro estilo John Cena, en la que comparte protagonismo con el cómico Eric André. En su premisa puede recordar a un clásico de la comedia noventera como es 'Los gemelos golpean dos veces', protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Danny De Vitto. "Las familias vienen en todas las formas, tamaños y niveles de parentesco. No podría estar más orgulloso de ser parte de esta familia de reparto y equipo. Te harán reír y llorar, y Eric André te hará hacer ambas cosas seguidas", comentó Cena en un post en sus redes, compartiendo el tráiler de la película.

Fecha de estreno: 26 de junio

Torrente, Presidente

Sinopsis: José Luis Torrente, siempre convencido de ser un héroe nacional de España pese a su ineptitud, es persuadido para meterse en política y, con su estilo vulgar, demagógico y lleno de ocurrencias, logra convertirse en líder de un partido populista.

Lo que ha conseguido Santiago Segura con su última película está al alcance de muy pocos. No solo se convirtió en la cinta más polémica de los últimos años (muchos la acusaron de blanquear a la ultraderecha), sino que se ha colado como el cuarto film más taquillero de la historia de nuestro cine, superando hace muy poco a 'Los otros', el clásico de Alejandro Amenábar. Todo el mundo hablaba de esta nueva entrega de las andanzas de Jose Luis Torrente, que hizo su debut en el cine hace ya casi 30 años. Santiago Segura, que se había reconvertido en el padre de familia con humor blanco y sin polémicas, arrasó con todo y con todos al estrenar 'Torrente Presidente'.

"No quiero que sea entendida como una película de derechas o de izquierdas", explicó en una entrevista para RTVE. "'Yo soy de los rojos, así que no voy a ver una película azul'". A mí eso me parece limitante para una comedia. Yo no quería hacer una comedia para reírme de un bando, quería hacer una comedia para reírme de lo que es la política".

Fecha de estreno: 26 de junio

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