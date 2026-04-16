Sandra Barneda dice 'basta' a dos concursantes de 'La isla de las tentaciones' y avanza una expulsión disciplinaria

Durante la entrega de 'La isla de las tentaciones 10' que Telecinco emitió este miércoles, Sandra Barneda se vio obligada a tomar una drástica decisión ante la actitud de los concursantes. Tras un conflicto entre Christian y Mar, la presentadora decidió expulsarles de la ceremonia de collares para evitar que continuaran saltándose las normas.

Sandra Barneda tuvo que intervenir en sucesivas ocasiones también entre Luis y Julia, ya que él le hacía caso omiso, puesto que intentaba comunicarse con su pareja. Así es que, tras echar a Christian, la catalana expulsó a Luis: "¿Otra vez? ¡Fuera! Y ya veremos si esta aventura acaba de terminar para ti", le espetó, muy enfadada.

Los dos concursantes se apartaron de la dinámica, mientras que la presentadora comentaba: "Necesito pensar muy bien qué voy a hacer tanto con Luis como con Christian". Ya en la orilla, la conductora del reality les lanzó una seria advertencia: "Tengo dos caminos… que los dos os vayáis inmediatamente a España o que me prometáis que vais a estar a la altura de esta aventura. Os pido que no os saltéis las normas".

En ese instante, Mar irrumpió para decirle a su pareja que ella estaba dispuesta a decir adiós al programa: "Nos vamos si quieres, ya está. Hay dos decisiones, eliges tú". Sin embargo, esta irrupción no hizo ninguna gracia a Sandra Barneda, quien le exigió que se marchara: "¡Vuelve a tu sitio!". Acto seguido, pidió a los concursantes que recapacitaran, consciente de que "esta experiencia es muy difícil".

Sandra Barneda hace una advertencia a los concursantes en la próxima entrega del programa

Todas las parejas vivieron momentos muy duros en este encuentro con los y las solteras presentes. Nerea fue incapaz de contener las lágrimas y se rompió delante de sus compañeras: "Me está pudiendo la ansiedad. Estaba deseando que llegara este momento para verle". Por su parte, su novio José, intentaba animarla: "Sabías dónde veníamos, pero quiero que te tranquilices. Te amo".

En el avance de la próxima entrega de la décima edición de 'La isla de las tentaciones' hemos podido ver los primeros acercamientos. Con todos en sus respectivas villas tras la despedida definitiva, la luz de la tentación se dispara. Esto provoca dudas y miedos entre algunos de ellos, como por ejemplo Atamán, que acabará completamente roto y teniendo que ser animado por sus compañeros. "Quiero irme de aquí", llega a reconocer.

Por otro lado, Sandra Barneda entrará a las villas para advertirles de algo muy importante: "Como consecuencia del comportamiento completamente injustificado que tuvisteis todos, por primera vez se ha convocado 'la audiencia de las sombras': la tentación va a decidir qué pareja va a abandonar esta misma noche 'La isla de las tentaciones'". Y se enfrentará a la 'hoguera de las sombras'.