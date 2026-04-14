'La Isla de las Tentaciones 10': Quiénes son los solteros y solteras VIP, con dos históricos participantes

Tras arrancar este lunes 'La isla de las tentaciones 10' por todo lo alto como líder de la noche, este martes Telecinco emitirá la segunda entrega del reality presentado por Sandra Barneda a partir de las 21:45 horas. Un programa que estará marcado por la entrada de los cuatro tentadores VIP de esta edición.

Así, después de conocer a los 16 solteros y solteras de esta edición en la primera gala, este martes se sumarán a la aventura cuatro solteros VIP que llegan para revolucionar Villa Deseo y Villa Montaña. Los cuatro tentadores colocarán también sus collares a aquellas chicas y chicos que a primera vista les han causado una mejor impresión.

Previamente y antes de comenzar a conocer a los solteros, las parejas afrontarán un ejercicio de intuición y sinceridad: tendrán que señalar al tentador que creen que ha llamado más la atención a sus respectivas parejas, elevando aún más la tensión en el ambiente.

Tras la ceremonia de los solteros, todos regresan a las villas y hacen balance de lo vivido en la primera noche, en la que las dudas y el desgaste emocional llevan a dos de las chicas -Nerea y Julia- a plantearse si poner fin o no a la experiencia.

Estos son los cuatro tentadores VIP de 'La isla de las tentaciones 10'

David Vaquero, 24 años, Albacete

David Vaquero será uno de los solteros VIP de 'La isla de las tentaciones 10', con lo que este albaceteño de 24 años regresará a un formato que conoce a la perfección pues es la tercera vez que participa en él. Aunque eso sí, es la primera vez que lo hace como soltero.

Hay que recordar que David participó por primera vez en la sexta edición de 'La isla de las tentaciones' junto a la que por entonces era su pareja, Elena Adsuara. En aquella edición cayó en la tentación y abandonó el programa junto a su soltera favorita, María Aguilar.

Un año después, David Vaquero y María Aguilar volvieron a 'La isla de las tentaciones', esta vez como pareja. Y aunque abandonaron juntos el programa, su amor se truncó y ahora él vuelve para tratar de conquistar a una de las chicas del programa.

Óscar Ruiz, 35 años, Málaga

Óscar Ruiz es otro de los viejos conocidos de 'La isla de las tentaciones'. El malagueño de 35 años regresa a República Dominicana después de haber conquistado a Andrea Gasca en la primera edición del reality y de haberse marchado junto a ella del reality. Un romance muy fugaz y que acabó en cuanto acabó el programa.

Un año después, Óscar volvió al programa y consiguió conquistar también a Mayka Rivera. Aunque en esta ocasión la pareja no se fue junta tras la hoguera final y su relación fue aún más fugaz.

Nieves Tristán, 23 años, Almería

A Nieves Tristán la conocimos en la última edición de 'La isla de las tentaciones'. La almeriense de 23 años acudió a la novena temporada del reality junto a su pareja Lorenzo. Sin embargo, su experiencia en el programa acabó muy pronto pues fueron expulsados de manera disciplinaria por decisión de sus compañeros.

Y aunque ambos abandonaron juntos el reality, en el reencuentro conocimos que los dos habían roto su relación. Ahora, Nieves vuelve a República Dominicana aunque cambiando de rol y tratando de ser la tentadora de uno de los chicos.

Claudia Sánchez, 27 años, Málaga

La segunda tentadora VIP de 'La isla de las tentaciones 10' es otra vieja conocida del reality pues ya participó como soltera en la octava edición. Tuvo alguna que otra cita con Gerard Arias, actualmente en 'Supervivientes 2026' y llegó a la final del reality aunque no conquistó a ninguno de los participantes.

Posteriormente, Claudia Sánchez también participó en la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality de Mitele Plus.