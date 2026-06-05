Telecinco confirma cuándo se emitirán las hogueras finales de 'La Isla de las Tentaciones 10'

'La isla de las tentaciones' encara la recta final de su décima edición en Telecinco. El próximo lunes, la cadena ofrecerá el desenlace de la hoguera de solteros y las hogueras finales de las cuatro parejas en la entrega que comenzará a las 23:00 horas tras 'First Dates'.

Los chicos se enfrentarán cara a cara con los dos solteros que han provocado que las luces de la tentación no hayan parado de sonar en Villa Montaña: Óscar y David Vaquero, las tentaciones a las que han sucumbido Yulu y Leila.

En su última cita juntos ante el fuego, Lucas tratará de entender ante Óscar qué ha sucedido para que Yuli haya acabado cayendo en la tentación con el soltero y Atamán protagonizará un intenso intercambio con David Vaquero. ¿Les servirá para comprender los comportamientos y las decisiones que han tomado sus novias?

Tras ello, 'La isla de las tentaciones 10' vivirá las esperadas hogueras finales de las cuatro parejas que siguen en el programa tras la marcha de Cristian y Mar. Así, la audiencia asistirá a los reencuentros de Alba y David, Bayan y Miguel Yuli y Lucas, Leila y Atamán, que harán balance de lo que han vivido en las villas y verán las últimas imágenes de sus experiencias junto al fuego.

Será al final de cada hoguera cuando cada pareja tenga que tomar la decisión más importante de la experiencia y responder a la pregunta clave que les hará Sandra Barneda: ¿cómo quieren abandonar: juntos, solos o en compañía de un nuevo amor?

Con la emisión de las hogueras finales el lunes, solo quedaría por emitir el reencuentro de todas las parejas que han pasado por 'La isla de las tentaciones 10' tres meses después de la grabación del programa. Queda por ver si todo quedaría encuadrado en una única entrega o en dos. También es de esperar que después Telecinco emita los debates finales con el reencuentro en directo de todas las parejas y sus tentaciones.